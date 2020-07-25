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Teknoloji Jüpiterin uydusu Ganymedein kuzey kutbu görüntülendi
BİLİM

Jüpiter'in uydusu Ganymede'in kuzey kutbu görüntülendi

NASA'nın keşif uydusu Juno daha önce birçok gök olayını gözlemlemişti. Şimdi de Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'i görüntülüyor. Jüpiter'in 79 uydusundan biri olan Ganymede'in kuzey kutbu ilk kez Juno tarafından görüntülendi. Ganymede Güneş Sistemi'nde kendi manyetik alanı bulunan da tek uydu.

Haber Merkezi AA
Juno, uydunun kuzey kutbunu görüntüledi.
Juno, uydunun kuzey kutbunu görüntüledi.

Juno'nun görüntülediği Ganymede aynı zamanda Güneş Sistemi'nin en büyük 9'uncu cismi. Bazı gezegenlerden dahi büyük olan uydu, Jüpiter'in 79 uydusu arasında da en büyük olanı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) keşif uydusu Juno'nun çektiği Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'in kuzey kutbunun görüntüleri paylaşıldı.

  • NASA'dan yapılan açıklamada, 26 Aralık 2019'da Juno'nun üzerindeki JIRAM cihazıyla çekilen görüntülerin, Ganymede'in kuzey kutbunun ilk kızılötesi haritalandırılmasını sağladığı belirtildi.

Görüntülerde, Jüpiter'in uydusunda kutup bölgesinde buzun Dünya üzerinde görülmeyen formunu fark etmenin mümkün olduğu ifade edildi.

Ganymede

79 uydudan en büyüğü

Juno, Ganymede'in her iki kutbu yakınında buzun kristalize yapıda değil donma noktasına kadar soğumuş sıvı, bir diğer deyişle "camsı bir formda" olduğunu keşfetmişti.

  • Merkür'den büyük olan Ganymede, Güneş Sistemi'nde kendi manyetik alanı bulunan da tek uydu.

NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno uydusu, Temmuz 2016'da Jüpiter'e vardığından bu yana gezegenin yörüngesinde keşif faaliyetini sürdürüyor.

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