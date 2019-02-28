Kars'tan Edirne'ye TEKNOFEST 2019 çağrısı

İlk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı.

Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla yola çıkan TEKNOFEST 2019, bu yıl 11-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Albayrak Medya'nın basın sponsoru olduğu TEKNOFEST 2019'a bir milyon ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

Bayraktar'tan çağrı tweeti

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından TEKNOFEST 2019'a katılım çağrısı yaparak Hakkari Merkez Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yer aldığı bir video paylaştı. Bayraktar paylaşımında "Hayal ettiklerini araştırmak, geliştirmek, üretmek için herkes TEKNOFEST'te. Hakkari Merkez Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'ın başlattığı tweet zincirine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de katıldı. Bakanlar da çeşitli şehirlerdeki öğrenciler tarafından çekilen videolarla destek verdi.

Bayraktar'ın başlattığı tweet zinciri şu şekilde:

Kesinlikle öyle 👍🏻



Hakkari'den, Rize'ye herkes #TEKNOFEST'te.



Rize Merkez Kurtuluş İlkokulu'ndan mesaj var @haluk pic.twitter.com/nQas5X5uQk REKLAM 28 Şubat 2019

Gençliğimiz yarınların gelişmiş ve müreffeh Türkiye’sini kurmak için #TEKNOFEST’te yarışıyor!



Alanya Hayate Hanım Ortaokulu



Herkes #TEKNOFEST'te



Öyle değil mi? @MehmetErsoyTR pic.twitter.com/XjqrOpkdSh — Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) 28 Şubat 2019

Teori ve pratik #TEKNOFEST’te buluşuyor!

Öğrencilerimiz için hayal etme, üretme, başarma fırsatı: https://t.co/OOG1akBCNd

Kayseri Melikgazi Yıldırım Beyazıt Ortaokulu

Öyle değil mi? @Mcahidturhan pic.twitter.com/ZYvR9p1Id8 — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) 28 Şubat 2019

TEKNOFEST yarışmalarında toplam 2 milyon TL ödül

Bu yıl yine ilklere sahne olacak olan TEKNOFEST kapsamında gerçekleşen teknoloji yarışmalarında kazanan takımları, toplamda 2 milyon TL’nin üzerinde bir ödül bekliyor. Teknoloji yarışmalarına başvurular www.teknofestistanbul.org adresi üzerinden 28 Şubat 2019 tarihine kadar devam ediyor. Yarışmacı takımlara malzeme desteği ve teknik danışmanlık da sunulacak.

TEKNOFEST ilk yılında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli havacılık ve teknoloji etkinliklerinden biri olmayı başardı. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'in yarışmacıları arasında 25 ülkeden dron yarışçıları, 24 ülkeden beyaz şapkalı hackerlar ve 83 ülkeden teknoloji girişimcileri de yer almıştı. Bu yıl da yurt dışından takımların TEKNOFEST yarışmalarına başvuruları kabul ediliyor.