Kia premiumdan müşteri çekecek

Kia, yeni modelleriyle 2022’de hedef büyüttü. Bu yıl 20 bin adet satış yapmak isteyen Kia Türkiye lüks markalardan müşteri çekecek. Muğla Göcek’te yeni modelleri Sportage ve Sorento’nun tanıtımında konuşan Kia Türkiye Genel Can Ağyel markanın hedeflerine dair konuştu.

İSTEDİĞİMİZ ARAÇ ADEDİNİ ALAMIYORUZ

Çip krizine değinen Ağyel, “Araç bulma sorunu devam ediyor. Çip krizi 2023’e kadar devam edecek. İstediğimiz adetleri alamıyoruz. Piyasada bulunan araç kıtlığında ne getirirsek satıyoruz. Bu sadece bizim için değil tüm markalar için geçerli” dedi.

20 BİN ADET SATIŞ HEDEFİMİZ VAR

Kia’nın Türkiye pazarından aldığı payı artırma hedefinde olduklarını belirten Can Ağyel, “Yeni konseptimiz ve modellerimizle bu konuda iddialıyız. Bu yıl 20 bin adet satma hedefimiz var. Alım gücüne değinirsek fakirleşen kadar zengin olan bir kesim de var ve bu milyonluk araçlara kolayca ulaşabiliyor. Bu yüzden müşteri profilimiz de değişti. Öte yandan artık premium modeller bile Kia markamızın yeni modelleriyle takasa başladı. İkinci el değişiminde premium araç sayımız arttı” ifadelerini kullandı.

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Can Ağyel

TOGG’LA BİRLİKTE VERGİ DEĞİŞEBİLİR

Türkiye’ye haziranda elektrikli EV6 modelini ve bu yıl içinde Niro EV modelini getireceklerini belirten Kia Türkiye Genel Müdürü, milli proje Togg’la birlikte vergi düzenlemesinde beklentilerinin yüksek olduğunu vurguladı. Ağyel, “Türkiye’de de beklentimiz yerli elektrikli aracımız Togg’la birlikte vergi sisteminin iyileştirilmesi ve altyapının gelişmesiyle daha yaygın hale gelmek. Gelecek elektrikli modellerimiz yalnızca yeni konseptli bayilerimizde satılacak. Onun dışında satış olmayacak. Yıl sonuna kadar 40 bayiyi dönüştrmeyi hedefliyoruz. Avrupa’da bunun birçok örneği var. Keşke bizim ülkemizde de görebilsek. ”