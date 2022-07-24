Teknoloji KOBİler için Metaverse rehberi
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KOBİ’ler için Metaverse rehberi:

Dev şirketlerin yatırımlarının gölgesinde kalsa da Metaverse evreni başta KOBİ’ler olmak üzere genç teknoloji girişimcilerine önemli faydalar sunuyor. Bu alanda şimdiden yer alan işletmeler, özellikle Z kuşağı ile doğrudan iletişim kurabilirken, toplantı ve reklam faaliyetleriyle de geniş kitlelere ulaşabiliyor.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
KOBİ’ler için Metaverse rehberi:
Arşiv.GRAFİK: HAKAN ÖZASLAN

Günümüzde dijital dünyanın en popüler kavramı haline gelen Metaverse, internetin geleceği olarak görülüyor. Kavram olarak ortaya çıktığı günden bu yana teknoloji şirketleri tarafından projelendirilen ve farklı amaçlarla yola çıkan birçok Metaverse evreni bulunuyor. Sandbox, AXS, Decentraland, OVR ile günümüzde Facebook tarafından Amerika ve Kanada’da beta sürümü yayınlanan Horizon World en popüler Metaverse evrenleri olarak ön plana çıkıyor.

KAMU KURUMLARI DA ATILIMA BAŞLADI

  • Bunun yanında işletmeler, bankalar, kamu kurumları yavaş yavaş bu alanda konumlanıyor. Burada birden çok evren olacağı için kurumların, şirketlerin nerede ve neden yer almaları gerektiğiyle ilgili çalışma yapmalarının önemine dikkat çekiliyor.
  • Citigroup raporuna göre, Metaverse ekonomisinin 2030’a kadar 13 trilyon dolar düzeyine çıkacağı öngörülüyor. Kullanıcı sayısının ise 5 milyar bandına ulaşması bekleniyor. Raporda; dünya devi köklü markaların yaptığı yatırımlar göz önüne alındığında Metaverse evrenlerinin 2022 Nisan ayında 21 milyar dolar değere ulaştığı açıklandı. Hal böyle olunca, KOBİ’lerin de burada kendilerine yer bulmaları gerekiyor. Özellikle genç işletmelerin gelişmesi ve müşteri kitlesini artırması için bu strateji önemli.

YENİ TEKNOLOJİLERİ KOLAYCA TANIT

Her ne kadar büyük ölçekli Metaverse yatırımları KOBİ’leri geri planda bıraksa da evrenler KOBİ’ler için de büyük avantajlar sunuyor. Yeni dijital dünyada KOBİ’ler kendi platformlarını oluşturabilecek. Burada kendi ürün ve teknolojilerini sergileyebilecek, mevcut ve potansiyel müşterilerle kolayca iletişim kurabilecek.

5 DUYU ORGANIMIZLA YAKINDA METAVERSE’DEYİZ

  • Bugünlerde herkesin gündeminde ve dilinde Metaverse kelimesi var. İlk defa 1992 yılında Neal Stephenson’ın Snow Crash romanında kurgusal bir evreni tanımlamak için kullanılan Metaverse, başta Facebook olmak üzere teknoloji devlerinin yatırımlarıyla yeniden anlam kazandı. Uzmanlara göre, önümüzdeki yıllarda günlük hayatımızın önemli bir bölümü burada geçecek. Şimdiden dokunma, işitme ve görme işlevleri yüklenen bu evrende koku almamız ve dokunmamız için de çalışmalar sürüyor.

DİJİTALİN HIZIYLA HEDEFE ULAŞ

Özellikle genç girişimciler hem kuluçka merkezleri hem de büyük yatırımcı ile buluşmak için Metaverse’i kullanabilir. Son dönemde popülaritesi artan bu alanda projeleriyle hedef kitleye ulaşabilir.

GELECEĞİN YAŞAM ALANI

  • İnsan bilişinin, fiziksel çaba harcamaksızın bilgisayarlar, android cihazlar ve üç boyutlu cihazlar aracılığıyla yapay bir fiziksel ortama dahil olmasını sağlayan “metaverse”nin, hayatların gelecekte gerçeklikten daha fazla sürdürüleceği bir yer olacağı düşünülüyor.

BİZ ARSA SATIŞI İLE TANIDIK

“Meta” yani “öte” ve İngilizcedeki “universe” yani “evren” kelimelerinden oluşan metaverse, sanal ve gerçek dünyanın buluştuğu bir ortamı kullanıcılara sunuyor. Bu ortamları tasarlayanlar, kendi evrenlerinden arsa satışı da yapıyor. Birden fazla platform üzerinden gerçekleştirilen arsa satışlarında alıcıların büyük çoğunluğunu ise Türkler oluşturuyor.

Z KUŞAĞINA BURADAN ULAŞIRSIN

  • Metaverse özellikle, günümüzde 18-29 yaş arasındaki tüketicilere firmaların gelecekte en hızlı şekilde ulaşması adına önemli bir platform olarak öne çıkacak. KOBİ’ler bu ortamda satın alacakları reklam alanlarıyla mevcut ve potansiyel müşterilerine ulaşma imkanına da sahip olacak. Generali Sigorta analizine göre, KOBİ’ler, aynı zamanda Metaverse evreninde toplantılar düzenleyebilecek, etkinlikler organize edebilecek ve farklı sektörlerden markaların sanal evrenleriyle iş birlikleri gerçekleştirebilecek.

Zuckerberg'ten Metaverseye yenilik: Ebeyevn kontrolü
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Mark Zuckerberg, Metaverse'ye yeni bir özellik ekledi.
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Ebeveyn denetimleri, yalnızca bir çocuğun ebeveynlerine bağlı bir hesabı varsa kullanılabilecek.
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Bu özellik çocukların boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlayacak.
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Ayrıca özellik çocukların internette geçirdikleri zaman konusunda daha dikkatli olmalarını sağlayacak.
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Bu özellik uzmanlar arasında Metaverselerin çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin endişelerin artmasıyla ortaya çıktı.
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Özellikle organizasyon, Metaverse'nin mide bulantısı, göz yorgunluğu ve çocuklar arasında diğer \"siber hastalık\" biçimleri gibi neden olabileceği fizyolojik tehlikelere dikkat çekti.
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