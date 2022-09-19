Kredili satışta piyasa tıkandı: Sadece kamu bankaları otoya destek veriyor

Dacia, Renaulution stratejik planının açıklanmasından 20 ay sonra marka tarihinde yeni bir sayfa açtı. Paris’te yapılan etkinlikle yeni logonun yanı sıra, yeni showroom konsepti, tasarım ve renkler tanıtıldı. Dacia Manifesto etkinliğinde Türkiye’deki otomotiv piyasasının son gelişmelerini değerlendiren MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, geçtiğimiz ay yaşanan satış düşüklüğünün sebebini de açıkladı.

TÜM MARKALARIN ELİNDE YETERİNCE STOK VARDI

Vatandaşın taşıt kredilerine ulaşmada sorun yaşadığını dile getiren Çağdaş, “Şu anda piyasadan aldığımız duyumlar ciddi anlamda finansman sorunlarıyla boğuşulduğu yönünde. Bankaların kredi kullandırmaması ve sadece kamu bankalarının bunu sırtlanması piyasada yetersiz satış ile durgunluğa yol açıyor. Tüm markalarda ağustosta piyasadaki talebi karşılayacak stok vardı. İkinci el araçta da satışlar bu doğrultuda durdu. Sıfırda da durdu” diye konuştu.

1,5 AY ÖNCE YETKİLİLERE ÖTV TALEBİMİZİ İLETTİK

Durgunluğun diğer bir nedeninin ise ÖTV beklentisi olduğunu ifade eden MAİS Genel Müdürü sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm otomotiv STK’larıyla beraber ÖTV limitlerinde bir düzeltme yapılması gerektiğini devletimizin yetkili mercilerine ilettik. Bir sene önce tümü yüzde 45 ÖTV’ye satılan araçların bugün tümü yüzde 80 ÖTV’ye satılıyor. Dolayısıyla burada bir düzeltme yapılması faydalı olabilir. Biz bunu yetkililere ileteli 1,5 ay kadar oldu.”

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MÜŞTERİ BİZE SAKLAMA TEKLİF ETTİ

Piyasadaki arz sorunlarına da değinen Berk Çağdaş, “Talep 100 iken birçok faktörden kaynaklı piyasaya 40 araç verebiliyoruz. Arkadaşlardan duyuyoruz birçok markada 8 ay gecikme yaşayan var. Bizim markalarımızda bekleme süresi ortalama 1 ay civarında” açıklamasında bulundu. Yatırım amaçlı müşteri sayısının da azaldığını belirten Çağdaş, geçmişte garip tekliflerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Müşterilerin aracı aldıktan sonra kendilerine jelatini üstünde saklama teklifinde bulunduğunu ve aracı ikinci alıcıya devretmek istediğini söyleyen Çağdaş, bunun gibi şeyleri dikkate almadıklarını dile getirdi.

Berk Çağdaş (solda)

Dacia’nın ürün yelpazesi ihtiyacın fazlasını veriyor

Dacia'nın yeni konseptini ve ürün yelpazesini değerlendiren MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Dacia, akıllı çözümler sunan bir fiyat performans markası olarak müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Yenilenen ürün yelpazesi ve MANIFESTO konsept otomobili, yeni marka kimliğiyle birlikte Dacia'nın maceracı ruhunun bir göstergesi. Yeni ürün gamının Türk tüketicisinin tüm ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak bir yapıda olduğuna inanıyorum. Türkiye, 2022 Ağustos sonu itibarıyla 169 bin adet ile dünyada en çok Duster satılan dördüncü ülke olarak dikkat çekiyor. 2023 yılında hedefimiz, 2004 yılında giriş yaptığımız Türkiye pazarında toplamda yarım milyonluk satış adedine ulaşmak" ifadelerini kullandı.

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