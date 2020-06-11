Kullanıcıların yarısı parolanın güvenliği kontrol etmeyi bilmiyor

Kaspersky açıklamasına göre, en sık kullanılan kimlik doğrulama yöntemi olan parolalar sadece kırılması zor ve gizli olduklarında işe yarıyor.

Parola gerektiren uygulama sayısı arttıkça karmaşık parolalar belirleyip hepsini akılda tutmak zorlaşıyor.

Kullanıcıların düzenli olarak parola değiştirmek zorunda kalması da durumu daha zor hale getiriyor.

Kaspersky'nin hazırladığı rapora göre, Türkiye'de kullanıcıların yüzde 59'u tüm parolalarını hatırlıyor. Ayrıca, kullanıcıların yüzde 89'u parolalarını kendileri türetirken, yüzde 49'u ise kimlik bilgilerinin sızdırılıp sızdırılmadığını nasıl öğreneceğini bilmiyor.

Türkiye'de kullanıcıların yüzde 10'u parolalarını bilgisayarlarındaki bir belgede yazılı olarak saklarken, yüzde 15'i ise bilgisayar, akıllı telefon veya tabletlerindeki tarayıcılarda saklamayı tercih ediyor.

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Tüketicilerimizin gizliliğine odaklanıyoruz

Kaspersky, kişisel verilerinin güvenliğini sağlamaları için kullanıcılara şunları öneriyor: