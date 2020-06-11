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Teknoloji Kullanıcıların yarısı parolanın güvenliği kontrol etmeyi bilmiyor
İNTERNET

Kullanıcıların yarısı parolanın güvenliği kontrol etmeyi bilmiyor

Kaspersky tarafından hazırlanan "Dijital gizliliği korumak: kişisel güvenliği bir üst düzeye çıkarmak" başlıklı raporda, Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 89'unun parolalarını kendilerinin türettiği ve yüzde 49'unun ise kimlik bilgilerinin sızdırılıp sızdırılmadığını nasıl öğreneceğini bilmediği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kaspersky açıklamasına göre, en sık kullanılan kimlik doğrulama yöntemi olan parolalar sadece kırılması zor ve gizli olduklarında işe yarıyor.

Parola gerektiren uygulama sayısı arttıkça karmaşık parolalar belirleyip hepsini akılda tutmak zorlaşıyor.

Kullanıcıların düzenli olarak parola değiştirmek zorunda kalması da durumu daha zor hale getiriyor.

  • Kaspersky'nin hazırladığı rapora göre, Türkiye'de kullanıcıların yüzde 59'u tüm parolalarını hatırlıyor. Ayrıca, kullanıcıların yüzde 89'u parolalarını kendileri türetirken, yüzde 49'u ise kimlik bilgilerinin sızdırılıp sızdırılmadığını nasıl öğreneceğini bilmiyor.

Türkiye'de kullanıcıların yüzde 10'u parolalarını bilgisayarlarındaki bir belgede yazılı olarak saklarken, yüzde 15'i ise bilgisayar, akıllı telefon veya tabletlerindeki tarayıcılarda saklamayı tercih ediyor.

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Kaspersky, kişisel verilerinin güvenliğini sağlamaları için kullanıcılara şunları öneriyor:

  • "Hesaplara giriş bilgilerinizi paylaştığınız kişi sayısını azaltın ve parolalarınızı başkalarının bulabileceği kağıtlara ve cihazlara yazmaktan kaçının. Parolaları notlarda veya defterlerde tutmak kolay gelebilir fakat başkaları bunlara da diğerleri gibi kolay bir şekilde erişebilir. Kaspersky Güvenli Parola Kontrolü'nü kullanmayı deneyin. Bu hizmet parolanızın ne kadar güçlü olduğunu ve kırılmasının ne kadar zaman alacağını gösteriyor.
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