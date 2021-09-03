Teknoloji KVKKdan WhatsAppa 1 milyon 950 bin TL idari para cezası
SOSYAL MEDYA

KVKK'dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL idari para cezası

KVKK, WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı için 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
KVKKdan WhatsAppa 1 milyon 950 bin TL idari para cezası
WhatsApp (Arşiv)

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı için 1 milyon 950 bin TL idari para cezası uygulandı.

WhatsApp'a bu kez de 267 milyon dolar para cezası kesildi
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WhatsApp'a bu kez de 267 milyon dolar para cezası kesildi

Dün de Facebook tarafından 2014’te satın alınan çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a AB vatandaşlarına, verilerini ne yaptığına dair yeterli bilgi vermediği gerekçesiyle İrlandalı Veri Koruma Komisyonu tarafından 267 milyon dolar ceza kesilmişti.

Düzenleyici kurumdan yapılan açıklamada WhatsApp uygulamasının Avrupalıların kişisel bilgilerini nasıl toplayıp sakladığına ve Facebook ile veri paylaşımına dair yeterli bilgi vermediği belirtilmişti.

WhatsApp verilerin taşınmasıyla alakalı yeni açıklama yaptı
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WhatsApp verilerin taşınmasıyla alakalı yeni açıklama yaptı

Kurum WhatsApp’ın gizlilik politikası ve kullanıcılarla olan iletişimini gözden geçirerek Avrupa’nın gizlilik yasalarıyla uyumlu hale getirmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

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KVKKdan WhatsAppa ceza

KVKK'dan WhatsApp'a ceza

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