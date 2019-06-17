Teknoloji La Liga uygulamasına casusluk suçlaması
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La Liga uygulamasına casusluk suçlaması

Dünyanın en çok izlenen liglerinden biri olan La Liga'nın resmi uygulamasının casusluk için kullanıldığı ortaya çıktı. Kullanıcılarını dinleyen uygulamaya büyük bir para cezası kesildi.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
La Liga uygulaması dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.
La Liga uygulaması dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.

İspanya'nın en üst profesyonel futbol ligi La Liga, mobil uygulaması yoluyla kullanıcılarını gözetlediği için 284.000 dolar cezaya çarptırıldı.

Milyonlarca cihazda kullanılan uygulama, iddiaya göre La Liga tarafından futbol müsabakalarını lisanssız, kaçak olarak gösteren barları yakalamak için kullanıldı. Uygulamayı indirip maç takvimlerini, futbolcu istatistiklerini ve lig haberlerini takip eden kullanıcıların çoğu, uygulamanın o an maç izlendiğini algıladığını fark etmedi.

İspanyolca gazete El País'e göre uygulama, kullanıcının barlarda futbol maçı izlediğini mikrofon kaydı yoluyla algılıyor ve yetkililere haber veriyordu. Shazam'a benzer bir teknoloji kullanan La Liga uygulaması, etraftaki seslerden o an bir maç izlendiğini algılayabiliyordu. Bu durumda yetkililer, cihazın konumuna bakarak barın maç gösterme lisansının olup olmadığını kontrol ediyordu.

Son yıllarda yasa dışı maç izlemeye karşı sertleşen La Liga, bu işlevi kapatmaya yönelik bir seçeneği kullanıcılara sunduğunu söyleyerek kendini savunuyor. Uygulamanın gizlilik ilkelerinde ses kaydı yapılabileceği ve nerede maç izlendiğinin algılanabileceği açıkça belirtiliyor. Bununla birlikte az sayıda kullanıcının bu metinleri tamamen okuduğu bir gerçek.

La Liga'nın savunmasını yeterli bulmayan ülkenin veri koruma dairesi, kullanıcıların gizliliğinin ihlal edildiğine hükmetti. AB veri gizliliği ilkeleri kanunları gereğince cezaya çarptırılan La Liga, uygulamayı haziran sonuna kadar kapatma emrini de verdi.

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