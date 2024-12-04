LC Waikiki’nin yeni teknoloji yatırımı: LCW Digital

Türkiye’nin lider moda perakende markası LC Waikiki, dijital dönüşüm vizyonunu ileri taşıyarak teknoloji odaklı bir şirket kuruyor. LC Waikiki’nin %100 iştiraki olarak hayata geçen LCW Digital, moda ve teknolojiyi buluşturup sektörde yenilikçi bir fark yaratmayı amaçlıyor.
Türkiye’nin moda perakendeciliğinde öncü şirketlerinden LC Waikiki, dijital dönüşüm yolculuğunda yeni bir adım atarak teknoloji odaklı bir şirket kuruyor: LC Waikiki’nin %100 iştiraki olarak hayata geçen LCW Digital, moda ve teknoloji dünyasını bir araya getirerek sektörde fark yaratmayı hedefliyor.
800 kişilik güçlü bir BT ekibi bulunan LC Waikiki, 5 kıtada, 60 ülkede bulunan 1300’den fazla mağazası ve 25 lojistik merkezinin tüm BT altyapısını kendi ekipleriyle sürdürüyor. Bununla birlikte yapay zeka, üretken yapay zeka, iş zekası, bulut bilişim ve e-ticaret gibi alanlarda yenilikçi projelere imza atan LC Waikiki, e-ticaret, lojistik, mağazacılık, tedarik zinciri, ERP ve planlama gibi geniş bir yelpazede teknoloji çözümleri sunuyor. Bu çözümleri Türkiye’de yerleşik 2 veri merkezi ve bunun yanı sırsa iki büyük bulut hizmet sağlayıcı üzerinden sunuyor. LCW Digital’i kurarak dijitalleşme odaklı çalışmalarını ve stratejisini yeni bir seviyeye taşıyan LC Waikiki, teknoloji dünyasında da öncü bir oyuncu olma hedefiyle inovasyon, Ar-Ge ve iş birliği çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.
Teknoloji ve tekstil sektörüne yeni değerler kazandırılacak
LCW Digital, yalnızca LC Waikiki’ye hizmet sunmakla kalmayıp, Türkiye’nin teknoloji ekosisteminde daha etkin bir rol üstlenmeyi planlıyor. Şirket, üniversitelerle sanayi iş birliklerini güçlendirmeyi, inovasyon kültürünü desteklemeyi ve Ar-Ge projeleriyle sektöre yeni değerler kazandırmayı amaçlıyor. Ayrıca, teknoloji odaklı bu girişimle LC Waikiki’nin sektördeki algısının güçlenmesi hedeflenirken yenilikçi yaklaşımlarla geliştirilecek ürün ve hizmetler, ulusal ve uluslararası pazarda şirketi daha ileri bir konuma taşıyacak. LCW Digital, yapay zeka ve üretken yapay zeka ekseninde veri odaklı, karar alma ve operasyonel süreçleri optimize eden uygulamalar, e-ticaret ekosistemine yenilikçi çözümler sunan projeler, mağazacılık ve müşteri deneyimi üst seviyeye çıkaran çalışmalara imza atacak.