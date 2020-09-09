LG'den ödüllü yarışma: Kazanana Velvet verecekler

LG'nin düzenleyeceği yarışmanın 8-21 Eylül günleri arasında gerçekleşmesi planlanıyor.
- Şirket açıklamasına göre, LG Electronics (LG), yarışmalarıyla kazandırmaya devam ediyor. LG, 8 Eylül'de başlayan Velvet Quiz yarışması ile bir kişiye LG Velvet , bir kişiye de LG PL2 Bluetooth hoparlör kazandırıyor. Yarışmaya katılmak isteyenler, 21 Eylül tarihine kadar lgkampanya.com web sitesini ziyaret edip, Velvet tanıtım videosunu seyretmesi, seçmeli sorulara doğru cevap vermesi ve "Velvet ile tarzını en iyi nasıl yansıtırsın?" sorusuna en yaratıcı yorumu yaparak yarışmayı tamamlaması gerekiyor.