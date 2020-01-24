Lidya Grup Başkanı Öz: Temsil ettiğimiz markalarımız ile liderlik rolümüzü sürdüreceğiz

Dijital baskı sektöründe sahip oldukları tecrübe ve organizasyon gücüyle, Avrupa’nın sayılı birkaç firması arasında yer aldıklarını anlatan Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, şunları söyledi;

Sahip olduğumuz bilgi birikimimiz, tecrübemiz, organizasyon yapımız ve finansal gücümüz ile Avrupa’nın sayılı birkaç firması arasındayız.

2020 yılında da, temsil ettiğimiz Xerox, Epson, EFI ve SUTEC markalarımız ile liderlik rolümüzü sürdüreceğiz.

Üst yönetim, Kıbrıs’ta buluştu

Lidya Grup’un İstanbul’dan üst düzey yönetimi ve İzmit, İzmir, Antalya, Konya bölge satış yöneticilerinin katıldığı Kıbrıs’taki 2020 yılı değerlendirme toplantısı, 3 ile 5 Ocak tarihleri arasında Girne’deki The Arkın Colony Hotel’de yapıldı.

Lidya Grup; Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Rıza Başoğlu, Teknik Servis Genel Müdür Yardımcısı Aykut Savbol, Grafik Sanatlar Satış Direktörü Adem Öz, Kurumsal Satış Direktörü Betül Kayacık, Mali ve İdari İşler Müdürü Şebnem Kılıç, Geniş Format Ürünler Satış Müdürü Mehmet Döner, Muhasebe Müdürü Nurettin İşlekter, İstanbul Kurumsal Satış Müdürü Özge Öktem, İzmir Şube Grafik Sanatlar ve Kurumsal Satış Müdürü Ertan Uzun, İzmit Şube Grafik Sanatlar Satış Müdürü Fatih Şıkkibar ve Kurumsal Satış Sorumlusu Uğur Temel, Antalya Şube Grafik Sanatlar ve Kurumsal Satış Müdürü Fatih Özbeytemur, Konya Şube Grafik Sanatlar ve Kurumsal Satış Sorumlusu Gökhan Gürses katıldı.

Toplantıda, dijital baskı sektörünün 2019 yılındaki genel durumu ve 2020 yılındaki beklentiler değerlendirilirken, Lidya Grup’un izleyeceği yol haritası oluşturuldu ve bölgelerde düzenlenecek olan aktiviteler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

2020, geçtiğimiz yıla oranla başarılı bir yıl olacak

Bu yılı değerlendiren Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, şunları kaydetti;

Bu yıl, geçtiğimiz yılı oranla daha başarılı bir yıl olacak ve yılın ciddi fırsatlar barındırdığını gözlemliyoruz.

2020 birçok fırsatı beraberinde getirdi ve bu fırsatları değerlendirmeye ekip olarak hazırız. Kurulduğumuz yıldan bugüne kadar olduğu gibi, 2020 yılı da Lidya Grup’un yılı olacaktır.

Firma olarak temsil ettiğimiz markalarımız ile farklılığımızı ve müşterilerimize sunduğumuz artı değerleri ortaya koymaya devam edeceğiz.

Bu yıl elde edeceğimiz başarıda, Türkiye distribütörlüğünü yaptığımız Xerox, Epson ve EFI markalarının büyük rolü olacaktır. Yine geçtiğimiz yılın son çeyreğinde pazara sunduğumuz SUTEC markamızda, bu yıl liderliğe oturmayı hedefliyoruz.

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Piyasanın promosyon talepleri göz önüne alınarak, tasarlanıp üretilen SUTEC markamız, ahşap, cam, metal, plastik gibi farklı malzemelerin üzerine 10 cm kalınlığa kadar baskı yapılmasına imkan sağlıyor.

Bu yıl, copy shop’lar ve reklam sektörü segmentinde, SUTEC ile pazarda liderliğe oturacağımızı açıklayabilirim.

Pazardaki en iyi ürüne sahibiz. Stoklardaki ürünümüz bitiyor, yeni sipariş veriyoruz ve SUTEC makinelerimiz showroomumuza gelmeden yarısı yolda satılıyor.

SUTEC’te, harikalar oluyor ve ciddi bir talep gerçekleşiyor.

Piyasalar, yatırım yapmaya uygun ve yatırımlar hızlandı

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren yatırımların hızlandığını hatırlatan Bekir Öz, konuşmasına şöyle devam etti;

Faizlerin yatırım yapmaya elverişli noktaya gelmesi, kurun stabil olması, piyasalardaki yatırım yapma iştahı gibi birçok unsurun neticesinde, sektörümüzde, 2019’un son çeyreğinden itibaren yeniden bir hareketlenme başladı ve yatırımlar yapılmaya devam ediyor.

2020 yılında, yatırımların artarak sürmesini ve pazarın büyümesini bekliyoruz. Özetle, geçtiğimiz aylarda ötelenen yatırım ihtiyaçları, az önce de ifade ettiğim gibi bu yılın fırsatları olarak karşımıza çıkıyor.

Bu olumlu tablo karşısında, satış kadrolarımızı büyütme kararı aldık. Bu yıl yeni mezun dinamik gençleri de firmamıza kazandırarak, sektöre insan kaynağı yetiştirmeyi sürdüreceğiz. Nitekim, satışa yatırım yapmak demek, geleceğe yatırım yapmak demektir. İnsan kaynağımızda geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Ötelenen yatırımların, bu yıl gerçekleşmesi öngörülüyor

2020 yılına ilişkin beklentilerin oldukça yukarıda olduğunu kaydeden Lidya Grup Grafik Sanatlar Satış Direktörü Adem Öz, şunları söyledi;

Bu yıldan beklentimiz oldukça yukarıdadır ve firma olarak yıla sıkı bir şekilde girdik. Temsil ettiğimiz Xerox, Epson, EFI global markalarımızdaki yeni modeller ve kendi markamız SUTEC ile, dijital baskı sektöründe tüm kategorilerde kaliteli hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Masa üstü A4’den, tabaka lazer baskı ve endüstriyel boyuta kadar çok geniş bir ürün çeşidimiz var ve dijital baskı alanında tüm teknolojilere sahibiz.

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İş yapma ve işi büyütme kararındayız

Bu yıl beklentilerin olumlu yönde olduğunu ifade eden Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Rıza Başoğlu, şunları anlattı;

Geçtiğimiz yıl ekonomide daralmalar oldu. Bu yıl da, gerek dünya ekonomisi, gerek bulunduğumuz coğrafyadaki gelişmeler nedeniyle, zaman zaman ekonomide daralmalar olabilir. Ancak, Lidya Grup sahip olduğu kaynaklar ve organizasyon yapısı ile güçlü ve herhangi değişken karşısında, hızlı karar alıp uygulamaya geçebilir durumda.

Özetle, şartlar ne olursa olsun, Lidya Grup olarak yeni başarılara imza atmayı sürdürme kararlılığımız yüksek. Bu yıla ilişkin beklentilerimiz oldukça yüksektir ve hedeflerimize ulaşmak için tüm birikimlerimizi kullanacağız. Nitekim, bu yılın ikinci çeyreğinden sonra ekonomide toparlanmanın gerçekleşmesini bekliyoruz.

Yeni mezun dinamik gençleri, sektöre kazandıracağız

Bu yıl yeni mezun olan dinamik gençleri Lidya Grup kadrosuna katacaklarını anlatan Rıza Başoğlu, işletmelerde tecrübeli kadroların yanında genç nesillere de iş fırsat yaratmanın önemine değinerek, yeni mezunları dijital baskı sektörüne kazandıracaklarını açıkladı.

Mevcut değerleriyle, genç kadroları harmanlayan işletmelerin geleceklerine yön vereceğinin altını çizen Rıza Başoğlu, şunları söyledi;

İdealist genç ve dinamik kadrolar, tecrübeli kadroların mihmandarlığında olurlarsa, bu yapı orta ve uzun vadede işletmeleri hedeflerine taşıyacaktır. Çünkü, farklı ideal ve hedefleri bulunan yeni jenerasyonu kazanmak, aslında işletmelerin ve sektörün geleceğe yatırım yapması anlamına geliyor. Lidya Grup olarak, her konuda olduğu gibi gençlerin sektörümüze kazandırılması noktasında da öncülük edeceğiz.