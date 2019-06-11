Teknoloji Lise öğrencilerinden bir dünya şampiyonluğu daha
BİLİM

Lise öğrencilerinden bir dünya şampiyonluğu daha

Çernobil Nükleer Santrali'nde yaşanan felaketin ardından kabuklu canlıların radyasyona karşı verdiği tepkiden yola çıkarak "Karidesten Uzaya" projesini hazırlayan lise öğrencileri, Uruguay'da düzenlenen yarışmada şampiyon oldu.

Haber Merkezi AA
Uruguay'da düzenlenen şampiyonaya katılan tek Türk takımı Robotrak Space, 40 ülkeden 69 takım ile yarıştı.
Uruguay'da düzenlenen şampiyonaya katılan tek Türk takımı Robotrak Space, 40 ülkeden 69 takım ile yarıştı.

Edirne Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı, hazırladıkları projeyle, Uruguay'da yapılan Open First Lego League Dünya Şampiyonası'nda "proje - araştırma" alanında birinci oldu.

Şampiyonaya tek Türk takımı olarak katılan Robotrak Space, 40 ülkeden 69 takım ile yarıştı.

Bu yıl ki uzay temasına uygun bir proje hazırlayan ekip, kabuklu canlıların sahip olduğu kitin maddesinin radyasyon önleyici özelliğinden yola çıkarak "Karidesten Uzaya" projesini hazırladı.

Takım üyesi Öykü Karaca'ın yaptığı açıklamada, Çernobil Nükleer Santrali'nde yaşanan felaketin ardından kabuklu canlıların radyasyona verdiği tepkileri araştırarak yola çıktıklarını bu doğrultuda bir proje hazırladıklarını söyledi.

Projenin uzaya yollanan uyduların radyasyon önleyici maddelerle kaplanmasını amaçladığını belirten Karaca, şu bilgileri verdi:

  • "Uzayda çok yüksek miktarda kozmik radyasyon bulunuyor. Biz bu radyasyonu önlemek amacıyla bir çalışma yaptık. Çernobil'de yaşanan facia sonrasında kabuklu canlıların radyasyondan etkilenmediğini gördük. Canlıların sırtlarındaki kabukta kitin adında bir madde içeriyor ve bu onları radyasyondan koruyor. Bizde karidesten elde ettiğimiz kitin maddesini polimerleştirip kitosan elde edip bununla birlikte uyduları kaplayabileceğimiz bir kumaş oluşturduk."

Takım üyesi Meriç Tunca ise radyasyonun uzayda büyük bir sorun olduğunu ve bu soruna çözüm amaçlı bir proje hazırladıklarını belirterek, "Türkiye'de elde ettiğimiz başarılar sayesinde Uruguay'a gittik ve orada bayrağımızı dalgalandırarak proje-araştırma alanında şampiyon olduk." dedi.

Bir diğer takım üyesi Emir Gezgin de takım olarak titiz bir çalışma sonucunda dünya şampiyonu olduklarını ve emeklerinin karşılığını aldıklarını kaydetti.

Takım koçu ve bilişim teknolojileri öğretmeni Aylin Yücel de hazırladıkları projeyle şampiyona da fark yarattıklarını ifade ederek, "9 aylık bir çalışmayla öğrencilerimiz büyük bir başarı kazandı. Ülkemizi Uruguay'da temsil etti ve birinci oldular. Takımımızla gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu başarının artmasını diliyorum." diye konuştu.

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