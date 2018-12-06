Teknoloji Lise öğrencisi Yılmazın bulduğu açık sonrası iOS güncellemesi yayınlandı
MOBİL

Apple iOS'un güncelleme yayınlanmasının nedeni belli oldu

Lise öğrencisi Yılmaz'ın bulduğu açık sonrası iOS güncellemesi yayınlandı

Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, Apple'ın mobil işletim sistemi iOS 12.1'in güvenlik açığını buldu. Yılmaz'ın bulduğu güvenlik açığı sonrası iOS 12.1.1 güncellenmesi yayınlandı. Apple, Yılmaz'ı firmanın "onur, "teşekkür ve kredilendirme" listesine aldı.

AA
17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz
17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz

Kahramanmaraş'ta, Apple'ın bazı uygulamalarındaki güvenlik açığını tespit ederek firmanın "onur" ve "teşekkür" listelerine giren 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz'ın "Safari View Controller" uygulamasında da saptadığı açık, güncellemeyle düzeltildi.

Apple'ın sesli asistanı "Siri" ve web tarayıcısı "Safari" ile müzik ve film oynatıcısı "iTunes"daki güvenlik açıklarını tespit ederek düzeltilmesini sağladığı için firmanın "onur, teşekkür ve kredilendirme" listelerine alınan Süha Erler Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yılmaz, "Safari View Controller" uygulamasındaki güvenlik açığını da tespit ederek firma yetkililerine bildirdi.

Teşekkür listesine alındı

Yılmaz'a "konuyla ilgili araştırma yapacaklarını" ileten firma yetkilileri, ardından sorunun "iOS 12.1.1" güncellemesiyle çözüldüğünü ve kendisini tekrar "teşekkür" listesine aldıklarını söyledi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci kez Safari uygulamasıyla ilgili sorun tespit ettiğini dile getirdi.

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Twitter ve benzeri programlardaki linkler tıklandığında, Safari üzerinden açılan web sayfasının güvenlik denetiminde açıklar olduğunu belirlediğini ifade eden Yılmaz, "Ben bu sorunu Apple'nin genel merkezine e-mail yoluyla ilettim. Apple'nin güvenlik takımı, yaptığı araştırmanın ardından sorunun düzeltilmesi için çalışmalara başladı ve dün gece bu açığı iOS 12.1.1 güncellemesiyle düzeltti. Bununla ilgili olarak Apple firmasının teşekkür listesine alındım." şeklinde konuştu.

Apple iOS 12.1.1 güncellemesini yayınladı
TEKNOLOJİ
Apple iOS 12.1.1 güncellemesini yayınladı

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