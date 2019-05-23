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Teknoloji Lise öğrencisinden el hareketiyle kontrol edilebilen bomba imha robotu
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BİLİM

Lise öğrencisinden el hareketiyle kontrol edilebilen bomba imha robotu

Amasya Gümüşhacıköy'de lise öğrencisi Burak Atagür'ün geliştirdiği, eldivene yerleştirilen kablosuz iletişim cihazı, cep telefonu ve ivme sensörleri sayesinde bağlantı kurulan robot, el hareketleriyle istenilen yöne hareket ettirilebiliyor.

Haber Merkezi AA
Hasan Coci Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Burak Atagür, matematik öğretmeni Beyhan Gündüz danışmanlığında, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında, kodlama yaparak basit el hareketiyle kontrol edilebilen bomba imha robotu geliştirdi.
Hasan Coci Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Burak Atagür, matematik öğretmeni Beyhan Gündüz danışmanlığında, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında, kodlama yaparak basit el hareketiyle kontrol edilebilen bomba imha robotu geliştirdi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde lise öğrencisi Burak Atagür, el hareketiyle kontrol edilebilen bomba imha robotu tasarladı.

Hasan Coci Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Burak Atagür, matematik öğretmeni Beyhan Gündüz danışmanlığında, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında, kodlama yaparak basit el hareketiyle kontrol edilebilen bomba imha robotu geliştirdi.

Eldivene yerleştirilen kablosuz iletişim cihazı, cep telefonu ve ivme sensörleri sayesinde bağlantı kurulan oyuncak araçtan yapılan robot, el hareketleriyle ileri, geri, sağa ve sola hareket ettirilebiliyor.

Mini bomba imha robotunun bazı parçalarını kendi imkanlarıyla üreten Atagür, destek sağlanması halinde robotunu geliştirmeyi planlıyor.

Destek bulabilirsem robota kamera ve sanal gerçeklik gözlüğü eklemeyi düşünüyorum

Atagür'ün yaptığı açıklamada, şüpheli paketlerin ve zararlı maddelerin, operatörün taktığı eldivenle uzaktan el hareketi yardımıyla çalışan robot sayesinde etkisiz hale getirilebileceğini söyledi.

Operatörün taktığı eldivendeki sensörler sayesinde el hareketlerinin bire bir robota iletildiğini aktaran Atagür, şöyle konuştu:

  • "Robot, el hareketlerini uygulayarak istenilen şeye daha hızlı ve güvenli müdahaleyi sağlıyor. Destek bulabilirsem robota kamera ve sanal gerçeklik gözlüğü eklemeyi düşünüyorum. Bu sayede robotu kullanan operatör, ne kadar uzakta olursa olsun istediği yeri rahatlıkla görerek cisimlere daha iyi şekilde müdahale edebilir."


Gündüz de öğrencisinin güzel bir proje geliştirdiğine işaret ederek "Bu tür projeler, fırsat verildiğinde öğrencilerin neler başarabileceğinin göstergesi. Biz de elimizden geldiğince öğrencimize destek vermeye çalışıyoruz." dedi.

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