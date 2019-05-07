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Teknoloji Manisalı öğrenciler robot yarışmasında Türkiyeyi temsil edecek
BİLİM

Manisalı öğrenciler robot yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek

Robotis Steam Cup Turkey Uluslararası Robot Yarışması Türkiye Finallerinde ‘İnsansı Robot Sahne ve Kartografi Kategorisi’nde Türkiye birincisi olan Manisa Fen Lisesi Science & Technology Team (MFL Sci&Tech) Robot Takımı ülkemizi International Steam Cup’ta yurt dışında temsil etmeye hak kazandı.

Haber Merkezi IHA
Yarışmada Türkiye 1’incisi olan Manisa Fen Lisesi öğrencileri, Vali Deniz’i makamında ziyaret ederek, yarışmaya nasıl hazırlandıklarını ve yarışma sürecini anlattı.
Yarışmada Türkiye 1’incisi olan Manisa Fen Lisesi öğrencileri, Vali Deniz’i makamında ziyaret ederek, yarışmaya nasıl hazırlandıklarını ve yarışma sürecini anlattı.

27 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilen Robotis Steam Cup Turkey Uluslararası Robot Yarışması Türkiye Finallerinde ‘İnsansı Robot Sahne ve Kartografi Kategorisi’nde, Manisa Fen Lisesi Science & Technology Team (MFL Sci&Tech) Robot Takımı Türkiye birincisi oldu.

Yarışmada Türkiye 1’incisi olan Manisa Fen Lisesi öğrencileri, Vali Deniz’i makamında ziyaret ederek, yarışmaya nasıl hazırlandıklarını ve yarışma sürecini anlattı.

Bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında robotiği kullanabilen yetenekli gençlerin keşfedilmesi gerektiğini ifade eden Vali Deniz, şunları söyledi:

  • “Ülkemizde mesleki ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, öğrencilerin bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesi açısından bu yarışmalar önemli. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”


Bilişim Teknolojileri öğretmeni Ertuğ Gözaydın danışmanlığında yarışmaya hazırlanan Manisa Fen Lisesi Robot Takımı, elde ettikleri bu birincilikle Ülkemizi International Steam Cup’ta yurt dışında temsil etmeye hak kazandı.

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