Meta'nın yeni uygulaması Threads'deki ilk güncellemeler belli oldu

Threads
Meta, Threads uygulamasının ilk güncellemesi ile gelecek önemli özelliklerin bir listesini paylaştı.
Mesaj dizisi yanıtlarını takip etme, takip etmeyen kullanıcılar için aboneliklere izin verme, Instagram takip sayfalarını yansıtma, yeniden paylaşma etiketleri, etkinlik akışındaki iyileştirmeler ve hataların kaldırılması gibi güncellemeler de var.
Meta'dan Cameron Roth, değişikliklerin tüm kullanıcılar tarafından hemen kullanılamayabileceğini, bu nedenle bazılarının en son özellikleri almak için Threads uygulamasını yeniden başlatması gerekeceğini söyledi.