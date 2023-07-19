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Teknoloji

Meta'nın yeni uygulaması Threads'deki ilk güncellemeler belli oldu

Meta, Threads uygulamasının ilk güncellemesi ile gelecek önemli özelliklerin bir listesini paylaştı. Yeni güncellemenin, Mesaj dizisi yanıtlarını takip etme, takip etmeyen kullanıcılar için aboneliklere izin verme, Instagram takip sayfalarını yansıtma, yeniden paylaşma etiketleri, etkinlik akışındaki iyileştirmeler ve hataların kaldırılması gibi özellikleri içerdiği duyuruldu.

09:46 . 19/07/2023 Çarşamba
Diğer
Threads

Threads

Meta, Threads uygulamasının ilk güncellemesi ile gelecek önemli özelliklerin bir listesini paylaştı.


Sürüm 1.0'dan bu yana, bu son güncelleme, çeşitli diller için gönderileri farklı dillere çevirme, ve
'
Takip'
geliştirmelerini içeriyor.

Konular, etkinlik akışı sayfasında bir
"Takip Ediliyor"
sekmesine kavuşuyor .

Mesaj dizisi yanıtlarını takip etme, takip etmeyen kullanıcılar için aboneliklere izin verme, Instagram takip sayfalarını yansıtma, yeniden paylaşma etiketleri, etkinlik akışındaki iyileştirmeler ve hataların kaldırılması gibi güncellemeler de var.


Meta'dan Cameron Roth, değişikliklerin tüm kullanıcılar tarafından hemen kullanılamayabileceğini, bu nedenle bazılarının en son özellikleri almak için Threads uygulamasını yeniden başlatması gerekeceğini söyledi.








#Threads
#Meta
#Instagram
1 saat önce
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