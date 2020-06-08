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Teknoloji Mezuniyet sergisini kimseye gösteremeyince sanal müze oluşturdu
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Mezuniyet sergisini kimseye gösteremeyince sanal müze oluşturdu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Resim Bölümü son sınıf öğrencilerinin çalışmalarından oluşan “Mezuniyet Sergisi”, dijital ortamda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Haber Merkezi İHA
Mezuniyet sergisini dijitalde paylaştı.
Mezuniyet sergisini dijitalde paylaştı.


  • KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü tarafından her yıl geleneksel hale gelen mezuniyet sergisi, korona virüs (Covid-19) nedeniyle bu yıl sanal ortama taşındı.


Sergide 66 eser yer aldı

Danışmanlığını Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Batur Çay’ın üstlendiği mezuniyet sergisinde bu yıl 11 öğrencinin yağlı boya ve karışık teknik çalışmalarından oluşan 66 eseri yer aldı.
Online mezuniyet sergisine telefon ve tablet gibi mobil işletim sistemi kullanan cihazlarla değil sadece bilgisayarla giriş yapılabilmekte.

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