Motorola’nın yeni yüksek kalite telefonu “Edge+” sızdı

Paylaşılan detaylara göre şirket, yeni telefonunun ekran kenarlarında cam yuvası kullanmayabilir.

Amerikalı teknoloji devi Motorola’nın, uzun yıllardır amiral gemisi olabilecek nitelikte bir telefon piyasaya sürmediği biliniyordu. Markanın bu kalitede kullanıcı beğenisine sunduğu son cihazı ise “Moto Z3”tü. Yeni teknolojik cihazlara ilişkin detayları önceden haber vermeleriyle ünlü “OnLeaks” ve “Pricebaba”, şirketin bu sene yüksek kalite bir telefonu görücüye çıkaracağını iddia etti. İkili, bununla birlikte adının “Edge+” olacağını söyledikleri telefonla ilgili bir tasarım görüntüsü de paylaştı.

Aktarılan detaylara göre Motorola’nın yeni yüksek kalite telefonu, 6.7 inç ekran boyutuna sahip olacak ve marka, ekran kenarlarında cam yuvası kullanmayacak. Yapılan bu tasarım dokunuşu, “Huawei Mate 30”u hatırlatacak şekilde ekranın çok daha çerçevesiz ve kavisli bir görüntüye sahip olmasını sağlayacak. Bununla birlikte “Edge+”, oldukça küçük bir kamera bölmesine sahip olacak.

sızan görsel

“Snapdragon 865” işlemci bulunduracak telefon; 8 GB dahili hafıza, 12 GB RAM ve 5,000 mAh gücünde veya daha güçlü bir pille kullanıcı beğenisine sunulacak. Cihaza ekleneceği öngörülen tüm bu teknik özellikler, telefonu piyasadaki diğer tüm yüksek kalite cihazlarla rekabet edebilir hale getirecek. Motorola ayrıca, “Edge+”ın arkasında 3 farklı kamera lensi kullanacak.

REKLAM

Motorola'nın yeni telefonu

Motorola Edge+, çözünürlükte sınıfta kalabilir

Diğer yandan telefonun, 2,340×1,080 çözünürlüğe sahip bir kamera kalitesiyle piyasaya sürüleceği de iddia edildi. Bu iddianın doğru olması halinde cihazın, kendisini uzun süredir merakla bekleyen teknoloji-severleri hayal kırıklığına uğratabileceği tahmin edildi. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan kişiler, bu tip bir çözünürlüğün telefonun dayanıklılığına zarar vermemek için yapılan kasıtlı bir seçim olabileceğini ifade etti.

Teknosafari'nin haberine göre “Edge+”ın geniş bir kitleye hitap edip etmemesinin, tamamıyla fiyatına bağlı olacağı öngörülüyor. Şu anda, benzer kalitedeki telefonların 1,000 dolar veya daha yüksek fiyatlara satıldığı biliniyor. Bu yüzden marka, ürünü bu fiyatın altında bir raf etiketiyle piyasaya sürerse “Edge+”ın, teknoloji-severler için cazip bir seçenek olabileceği tahmin ediliyor.