Teknoloji MSB duyurdu Göktürk-2 dokuz yaşında Dünyanın etrafını 48 bin 200 defa turladı
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MSB duyurdu! Göktürk-2 dokuz yaşında: Dünyanın etrafını 48 bin 200 defa turladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "GÖKTÜRK-2 Uydumuz, uzayda geçirdiği 9 yıllık süreçte dünya etrafında 48 bin 200 tur attı" denildi.

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Haber Merkezi İHA
MSB duyurdu! Göktürk-2 dokuz yaşında: Dünyanın etrafını 48 bin 200 defa turladı
Göktürk-2

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından GÖKTÜRK-2 uydusu ile ilgili paylaşım yaptı.

MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"GÖKTÜRK-2 Uydumuz, uzayda geçirdiği 9 yıllık süreçte dünya etrafında 48 bin 200 tur attı. Dünyanın her yerinden kaydettiği görüntüleri Ankara’daki yer istasyonuna ileten uydumuz ile 18 bin 700 defa başarılı haberleşme sağlanırken toplam 29,4 milyon kilometrekarede görüntüleme yapıldı."

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GÖKTÜRK-2'den haber var: Yerli uydu İstanbul'u görüntüledi

GÖKTÜRK-2'den 70 günde 1000 devrialem
FOTOĞRAF 5
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GÖKTÜRK-2'den 70 günde 1000 devrialem
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Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu olarak 18 Aralık'ta uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2, uzaydaki 70 günlük görevi boyunca dünya etrafında bin kez tur attı.
Title
Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu olarak 18 Aralık'ta uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2, uzaydaki 70 günlük görevi boyunca dünya etrafında bin kez tur attı.
Title
Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu olarak 18 Aralık'ta uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2, uzaydaki 70 günlük görevi boyunca dünya etrafında bin kez tur attı.
GÖKTÜRK-2'den 70 günde 1000 devrialem
GÖKTÜRK-2'den 70 günde 1000 devrialem


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Göktürk-2 <br>dokuz yaşında

Göktürk-2
dokuz yaşında

Dünyanın etrafını 48 bin 200 defa turladı.

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