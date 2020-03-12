Teknoloji Müthiş keşif 99 milyon yıllık kehribarın içinden çıktı
BİLİM

99 milyon yıllık kehribar içinde 'en küçük dinozor fosili' keşfedildi

Müthiş keşif: 99 milyon yıllık kehribarın içinden çıktı

Myanmar'da 99 milyon yıllık kehribarın içinde bilinen en küçük dinozor fosili keşfedildi. Çok iyi durumdaki fosil kafatasında yaklaşık 100 dişin bulunduğu kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Kehribar
Kehribar

Nature dergisinde yayımlanan makalede, 14 milimetrelik kafatasının sahibi dinozorun, bugün en küçük kanatlı türü olarak anılan arı sinek kuşuna benzer ölçülerde olduğu belirtildi.

  • Bu yeni türe, "Oculudentavis khaungraae" isminin verildiği, daha önce sadece bazı kertenkelelerde görülen göz kemiği yapısının bilim insanlarını şaşırttığı ifade edildi.

Bugüne kadar keşfedilen en küçük dinozorların yüzlerce gram ağırlığında olduğu düşünülürken, yeni türün yaşayan benzeri arı sinek kuşunun, 2 gram geldiğine işaret edildi.

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Çok iyi durumdaki fosil kafatasında ise yaklaşık 100 dişin bulunduğu kaydedildi.

Kalıntı üzerinde inceleme yapan ekipte yer alan Çin Bilimler Akademisinde görevli Profesör Jingmai O'Connor, kehribarın içinde 99 milyon yıl bozulmadan kalan fosilin, bugüne kadar karşılaştığı en tuhaf örnek olduğunu söyledi.

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