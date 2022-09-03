Teknoloji NASA Aya gönderilecek kapsülün yakıt tankındaki sızıntıyı önlemeye çalışıyor
BİLİM

NASA Ay'a gönderilecek kapsülün yakıt tankındaki sızıntıyı önlemeye çalışıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'a dönüş projesi (Artemis) kapsamında bugün planlanan test uçuşuna hazırlanırken, taşıyıcı roketin motor tankında tespit edilen sızıntıyı engellemeye çalışıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
NASA Aya gönderilecek kapsülün yakıt tankındaki sızıntıyı önlemeye çalışıyor
Yolcu barındırmayan kapsülün Ay'ın etrafında geçireceği 6 haftanın ardından Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ay yolculuğuna bugün başlaması planlanan kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının uçuş hazırlıkları devam ederken, NASA teknik ekibi yaklaşık 2 saat önce motor boşluğunda bir sızıntı tespit edildiği için yakıt tankına hidrojen pompalamayı durdurduklarını duyurdu.

NASA'nın daha sonra yapılan güncellemede, sızıntı oluşan bölgenin ısıtılarak sorunun giderildiği, kurum direktörü Charlie Blackwell-Thompson'un onayıyla, tanka sıvı hidrojen akışının yeniden başlatıldığı duyuruldu.

Yeni bir sorun yaşanmaması durumunda SLS-Orion uzay aracının uçuş hazırlıklarının yerel saatle 12.15'te tamamlanması bekleniyor.

NASA'nın Artemis görevinin yeni tarihi belli oldu
TEKNOLOJİ
NASA'nın Artemis görevinin yeni tarihi belli oldu

29 Ağustos'ta planlanan fırlatma, roket motorundaki sızıntının engellenememesi nedeniyle ertelenmişti.

NASA'nın Derin Uzay Keşif Sistemlerinin ilk entegre uçuş testini gerçekleştirecek olan "Artemis I" uçuşunda, yolcu barındırmayan kapsülün Ay'ın etrafında geçireceği 6 haftanın ardından Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

4,1 milyar dolara mal olacak test uçuşunun başarılı olması durumunda, NASA astronotları 2024'te Ay'ın etrafında uçabilir hale gelecek ve 2025'te Ay'a iniş yapabilecek.

Sayı 81e yükseldi

Sayı 81'e yükseldi

​Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.
Geleceğin askeri

'Geleceğin askeri'

Yeni milli teknolojilerle donatıldı.
Dünya basını Erdoğanın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi

Dakikada 950 atım hızına sahip.

​Cumhurbaşkanı Teknofest'te insansız savaş uçaklarını ziyaret etti.

Erdoğan'dan TEKNOFEST'te 'Kızılelma' vurgusu.

​İlk kez keşfedildi: Üzerinde dua yazıyordu.

Edirne'ye giderken yakalanmıştı.

​Kremlin: İki lider görüşmede tahıl koridorunu ele aldı.

​Meteoroloji 4 ili uyardı.

Tüm dünyaya meydan okudu​: Düşmanın korkulu rüyası.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.