Teknoloji NASA da UFOları araştırmak için ekip kuruyor
BİLİM

NASA da UFO'ları araştırmak için ekip kuruyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), halk arasında UFO olarak bilinen tanımlanamayan hava olaylarını incelemek için bir çalışma ekibi kuracaklarını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
NASA da UFOları araştırmak için ekip kuruyor
Foto/arşiv

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) sonra NASA da Amerikan ordusu tarafından gözlemlenen ve tanımlanamayan hava olaylarını incelemek üzere harekete geçti.

NASA’dan yapılan yazılı açıklamada, “NASA, tanımlanamayan hava olaylarını, yani gökyüzündeki uçak veya bilinen doğal oluşumlar olarak tanımlanamayan olayların gözlemlerini, bilimsel bir bakış açısıyla incelemek için sonbaharın başlarında başlayacak bir çalışma ekibi görevlendiriyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, çalışmanın, mevcut verilerin belirlenmesine, gelecekteki verilerin nasıl toplanacağına ve NASA'nın bu verileri tanımlanamayan hava olaylarına yönelik bilimsel anlayışı ilerletmek için nasıl kullanabileceğine odaklanacağı kaydedildi.

Atmosferdeki tanımlanamayan olayların hem ulusal güvenliği hem de hava güvenliğini ilgilendirdiğine dikkati çekilen açıklamada, tanımlanamayan hava olaylarının dünyanın dışından olduğuna dair henüz kanıt olmadığına işaret edildi.

Açıklamada ekibin, Pentagon'un Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü'nün veya onun yerine oluşturulan Hava Nesnelerini Tanımlama, Yönetim, Senkronizasyon Grubu'nun bir parçası olmadığı belirtildi.

NASA'nın bağımsız çalışma ekibinin, New York'taki Simons Vakfı'nın başkanı ve daha önce Princeton Üniversitesinde astrofizik bölümünün başkanlığını yapmış astrofizikçi David Spergel tarafından yönetileceği kaydedilen açıklamada, NASA'nın Bilim Misyonu Direktörlüğünde Araştırmalardan Sorumlu Direktör Yardımcısı Daniel Evans’ın çalışmada yönetici olarak yer alacak NASA yetkilisi olacağı bilgisi verildi.

ABD ordusu 2020’de önceki yıllarda Amerikan pilotlarınca gözlemlenen ancak tanımlanamayan cisimlere ilişkin görüntülerin gizliliğini kaldırmıştı.

Daha sonra ABD istihbaratı söz konusu olayları incelemiş ve gerekli tanımlamayı yapamamıştı.

Pentagon da bu tür olaylara ilişkin gözlemleri verilere dönüştürmek için önce Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü adlı bir birim kurmuş, daha sonra da bunu Hava Nesnelerini Tanımlama, Yönetim, Senkronizasyon Grubu olarak dönüştürmüştü.

Aydın'da 'UFO' iddiası: Korktum gözüme uyku girmedi
GÜNDEM
Aydın'da 'UFO' iddiası: Korktum gözüme uyku girmedi

ABD'de 50 yıl sonra UFO paneli: Onlar gerçek
DÜNYA
ABD'de 50 yıl sonra UFO paneli: Onlar gerçek
40 yıl sonra mezuniyet

40 yıl sonra mezuniyet

​Yarım bıraktığı üniversiteyi 63 yaşında bitirip mühendis oldu.
İki iş adamınıkaçırmaya çalıştılar

İki iş adamını
kaçırmaya çalıştılar

Linç edileceğini anlayan şüpheliler köye saklandı.
FBIdan CumhuriyetçiVali adayına gözaltı

FBI'dan Cumhuriyetçi
Vali adayına gözaltı

​'Duvara tırmanarak göstericileri galeyana getirdi.'
Yunanistan aklını başına al!

Yunanistan aklını başına al!

​Erdoğan'dan çok sert uyarı: Şaka yapmıyorum, kendine gel.
Vatandaş dev şirketlerin karına ortak olacak

Vatandaş dev şirketlerin karına ortak olacak

​Talep toplama işlemleri 15 Haziran'da başlıyor.
Mustafa Cambaz'a vefa

Mustafa Cambaz'a vefa

​Fotoğraf ödülleri sahiplerini buluyor.

PKK'da harekat korkusu

PKK'da harekat korkusu

​Rusya ve Esed'den destek istedi.
Akşener 15 bin kişiye dava açmış

Akşener 15 bin kişiye dava açmış

​Fikir özgürlüğü diyor ama...
Almanya cami saldırılarına kör

Almanya cami saldırılarına kör

Failler belli ama bir türlü yakalanmıyor.
Kelek karpuz iade edilebilir

Kelek karpuz iade edilebilir

​Satış fişiyle iade ya da değişim isteyebilirsiniz.
Rus e-ticaret sektörü Türk ürünlerini bekliyor

Rus e-ticaret sektörü Türk ürünlerini bekliyor

​Ülkeden ayrılan markaların yerini yenileri dolduracak.
Gençlerin dinle ilişkisi nasıl?

Gençlerin dinle ilişkisi nasıl?

​Doç. Dr. Mustafa Ünverdi: Anlam arayışları dinden uzaklaşma anlamına gelmez.

​GES'ler talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.