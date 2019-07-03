Teknoloji NASA Orion uzay aracının tahliye testini gerçekleştirdi
BİLİM

NASA Orion uzay aracının tahliye testini gerçekleştirdi

NASA, gelecekteki Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan Orion uzay aracının acil durumlarda personelin güvenle tahliye edilmesini sağlayacak sistemi test edildi.

Haber Merkezi AA
NASA, Orion uzay aracını Ay'ı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler yapmayı amaçlayan Artemis görevlerinde kullanmayı planlıyor.
NASA, Orion uzay aracını Ay'ı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler yapmayı amaçlayan Artemis görevlerinde kullanmayı planlıyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), gelecekteki Ay ve Mars görevlerinde kullanmayı planladığı Orion uzay aracında kalkışta yaşanacak acil durumlarda personelin güvenle tahliye edilmesini sağlayacak sistemi test etti.

NASA’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orion uzay aracının fırlatış sonrasında, henüz taşıyıcı rokete bağlıyken ortaya çıkabilecek aksaklıklarda, roketten ayrılarak astronotların güvenle Dünya'ya geri dönmesini sağlayan tahliye sisteminin başarılı bir testi gerçekleştirildi.

"Ascent Abort-2" (Kalkış Tahliyesi-2) adı verilen deneme için, Orion personel taşıyıcı kapsülün test için tasarlanan bir versiyonu, Northrop Grumman şirketinin ABD Hava Kuvvetleri için geliştirdiği "Peacekeeper" roketiyle Florida eyaletindeki Cape Caneveral Uzay Üssü'nden atmosfere fırlatıldı.

Orion test aracı, yaklaşık 9,5 kilometre irtifa kazanarak yüksek aerodinamik stres bölgesine ulaştı. Bu noktada tahliye süreci başlatıldı ve milisaniyeler içinde harekete geçen tahliye motoru, kapsülü roketten ayırmayı başardı. Ardından devreye giren irtifa kontrol motoru, kapsülü çevirerek denge kazanmasını sağladı. En son aşamada ise iniş motoru devreye girerek kapsülü Atlantik Okyanusu'na indirdi.

NASA, Orion uzay aracını Ay'ı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler yapmayı amaçlayan Artemis görevlerinde kullanmayı planlıyor.

Teröristin bağışı reddedildi

Teröristin bağışı reddedildi

​Christchurch'te iki ayrı camide 51 kişi katletmişti.
15 Temmuzda S-400 olsaydı...

15 Temmuz'da S-400 olsaydı...

Uzmanlar, o gece her şeyin farklı yaşanabileceği görüşünü paylaştı.
Enflasyon düşüyor

Enflasyon düşüyor

Memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu.
13 kurşunla öldürdü polisi bekledi

13 kurşunla öldürdü polisi bekledi

Yaşanan trafik yoğunluğunun nedeni cinayet çıktı.
Ameliyat esnasında yakalandılar

Ameliyat esnasında yakalandılar

Esenyurt'ta özel bir hastaneye operasyon düzenlendi.
Son yılların en<br>büyük operasyonu

Son yılların en
büyük operasyonu

Lice'de 5 milyondan fazla hint keneviri ele geçirildi.
Türkiye <br>Sevakin'de kalacak

Türkiye
Sevakin'de kalacak

​Sudan'da Beşir hükümetinin devrilmesiyle birlikte kiralanan adanın akibeti merak konusu olmuştu.
4 derece<br>daha artacak

4 derece
daha artacak

​​Yurt genelinde sıcak hava hakim olacak.
​Hedefleri belli oldu

​Hedefleri belli oldu

​Hafter'i sahaya sürenlerin gözü ülke açıklarındaki petrol ve gazda.
BM'den<br>PKK skandalı

BM'den
PKK skandalı

Cenevre Ofisi, teröristlerle gizli anlaşma imzaladı.

Dünyada<br> sıcak saatler

Dünyada
sıcak saatler

​Washington, Moskova ve Brüksel'de acil toplantılar.
Esrarengiz diplomaside denizaltı detayı!

Esrarengiz diplomaside denizaltı detayı!

Denizaltı kazası çok önemli soru işaretleri barındırıyor.
Etiyopyalılar sokaklarda

Etiyopyalılar sokaklarda

İsrail işgal polisi, Etiyopyalı bir genci öldürmüştü.
BAE silahlarına soruşturma

BAE silahlarına soruşturma

​ABD silahları Libya'da Hafter'in cephanesinde çıkmıştı.
Avrupa Birliği liderini seçti

Avrupa Birliği liderini seçti

AB Komisyon Başkanlığına Leyen atandı.
Borsa 100 bin puanını aştı

Borsa 100 bin puanını aştı

Borsa, 3 aydan sonra ilk defa 100 binin üzerine çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.