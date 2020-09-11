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Teknoloji NASA, özel şirketlerden Ay taşı satın alacak
BİLİM

NASA, özel şirketlerden Ay taşı satın alacak

NASA resmi olarak Ay kayaları piyasasına girdi. Kurum ay kayalarını toplayabilecek herhangi bir şirkete ödeme yapmak istiyor. . NASA, şirketlerin topladığı taşlardan memnun kalırsa,örnekleri 15.000 ila 25.000 ABD Doları arasında satın alma sözü verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

NASA 2024'e kadar ay taşı toplamak istiyor. Ay'dan taş toplamayı başarabilen şirketler için NASA, sözleşmeyi imzalarken ve lansman sırasında paranın küçük bir bölümünü ödeyecek. Fonların geri kalanı, numune paketlendiğinde yatıralacak. Taş başına ödülün 25 bin doları bulması bekleniyor.

  • Aslında bakıldığı zaman Ay'a herhangi bir uzay aracını göndermek için gereken milyonlarca dolar ile karşılaştırıldığında NASA'nın vaadi cüzi bir miktar gibi görünebilir.

Ancak teklifin arkasındaki fikir, uzaydan taş toplama üzerine kurgulanacak bir pazarı başlatmak için küçük bir fikir.

Eğer ki NASA'nın bu isteği gerçekleşirse bu satın alma uzay kaynaklarının dünya dışında gerçekleşecek ilk işlemi olacak.

NASA aracına 13 yaşındaki öğrenciden isim
TEKNOLOJİ
NASA aracına 13 yaşındaki öğrenciden isim

NASA 'en iyi dünya' fotoğrafını seçti
FOTOĞRAF 9
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), düzenlediği fotoğraf yarışması ile tüm zamanların en iyi dünya fotoğrafını seçti.
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Dünya Turnuvası 2020 adıyla düzenlenen yarışmada, 56 bin kişinin oy kullandığı belirtilirken; yarışmanın kazananı, yüzde 66 oy ile Bahamalar’ı gösteren fotoğraf oldu.
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Öte yandan, yarışmada bulunan diğer fotoğraflar da NASA tarafından paylaşıldı.
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NASA 'en iyi dünya' fotoğrafını seçti
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) düzenlediği yarışma ile en iyi dünya fotoğrafını çekti. Kazanan fotoğraf ise Bahamalar oldu.


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