NASA, özel şirketlerden Ay taşı satın alacak

NASA 2024'e kadar ay taşı toplamak istiyor. Ay'dan taş toplamayı başarabilen şirketler için NASA, sözleşmeyi imzalarken ve lansman sırasında paranın küçük bir bölümünü ödeyecek. Fonların geri kalanı, numune paketlendiğinde yatıralacak. Taş başına ödülün 25 bin doları bulması bekleniyor.

Aslında bakıldığı zaman Ay'a herhangi bir uzay aracını göndermek için gereken milyonlarca dolar ile karşılaştırıldığında NASA'nın vaadi cüzi bir miktar gibi görünebilir.

Ancak teklifin arkasındaki fikir, uzaydan taş toplama üzerine kurgulanacak bir pazarı başlatmak için küçük bir fikir.

Eğer ki NASA'nın bu isteği gerçekleşirse bu satın alma uzay kaynaklarının dünya dışında gerçekleşecek ilk işlemi olacak.

TEKNOLOJİ NASA aracına 13 yaşındaki öğrenciden isim