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Teknoloji NASA paylaştı Mars helikopteri dördüncü uçuşunu 117 saniyede tamamladı
BİLİM

NASA paylaştı: Mars helikopteri dördüncü uçuşunu 117 saniyede tamamladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderilen mini helikopter Ingenuity, 4’üncü uçuşunu 117 saniyede tamamladı.

Haber Merkezi DHA
NASA paylaştı: Mars helikopteri dördüncü uçuşunu 117 saniyede tamamladı
Ingenuity, 18 Şubat'ta Jezero Krateri'ne inen Perseverance adlı uzay aracıyla Mars'a taşınmıştı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity'yi (Maharet) bugün 4'üncü uçuşunu da başarılı şekilde tamamladı.

NASA yetkilileri helikopterin son uçuşunda saatte 13 kilometre hızla 266 metrelik mesafe yol kat ettiğini açıkladı.

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Ayrıca yetkililer gezintinin 117 saniye sürdüğünü ve gezinti sırasında Mars'ta keşif görevlisi olarak hizmet edebilme yeteneğini gösterdiğini belirtti.

Ingenuity, 18 Şubat'ta Jezero Krateri'ne inen Perseverance adlı uzay aracıyla Mars'a taşınmıştı.

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