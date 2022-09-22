Teknoloji NASA paylaştı Son 30 yıldaki en net çekilen fotoğraf
BİLİM

NASA paylaştı: Son 30 yıldaki en net çekilen fotoğraf

NASA, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen son 30 yılın en net Neptün fotoğrafını paylaştı. NASA'nın 1989 yılından bu yana çekilen en net görüntü, geliştirilmesi 10 milyar dolara mal olan bir teleskopla çekildi.

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NASA paylaştı: Son 30 yıldaki en net çekilen fotoğraf
NASA'dan Neptün paylaşımı

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Neptün'ün şu ana kadarki en net fotoğrafını yayınladı. Geliştirilmesi 10 milyar dolara mal olan James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen Neptün, daha önce 1989 yılında NASA'nın Voyager uçuşunda görüntülenmişti.

NEPTÜN HİÇ BU KADAR NET GÖRÜLMEDİ

İngiliz The Miorror'un haberine göre; Webb'in Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) görüntüleri, Neptün'ün etrafındaki parlak halkaları ortaya çıkardı. Ayrıca, teleskobun kararlılığı ve hassasiyeti nedeniyle gezegenin yakınında tespit edilen daha soluk "toz bantları" olduğunu da gözler önüne serildi.

Neptün sistem uzmanı ve bilim adamı Heidi Hammel, "Bu soluk, tozlu halkaları en son gördüğümüzden bu yana otuz yıl geçti ve onları kızılötesinde ilk kez görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

FARKLI BİR RENGE SAHİP

Webb'in Yakın Kızılötesi Kamerası sayesinde Neptün, Voyager 2 flyby ve Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan önceki görüntülerde olduğu gibi mavi görünmüyor. Bunun nedeni, metan gazının kırmızı ve kızılötesi ışığı o kadar güçlü bir şekilde emmesidir.

Yüksek irtifa bulutlarının bulunduğu yerler dışında, bu yakın kızılötesi dalga boylarında gezegen oldukça karanlıktır. Görüntülerde metan-buz bulutları, güneş ışığını metan gazı tarafından emilmeden önce yansıtan ve geçmişte diğer gözlemevleri tarafından kaydedilen parlak çizgiler ve noktalar olarak öne çıkıyor.

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