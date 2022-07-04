NASA'nın Ay'ı inceleyecek yeni uydusu Ay yolculuğuna başladı

Kastamonu Üniversitesi dikey iniş kalkış yapabilen İHA 'Turkuaz ER41'i tanıttı

Kastamonu'da TEKNOKENT'te yapılan, teleskopik kanada sahip dikey iniş ve kalkış yapabilen insansız hava aracı 'Turkuaz ER41' tanıtıldı. Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Bakım ve Onarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Öztürk Özdemir Kanat, 'Turkuaz ER41' ismini verdikleri hem kanatları hem de motoru yer değiştirebilen İHA'yı öğrencileriyle birlikte ürettiklerini ifade etti.