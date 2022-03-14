Teknoloji NASAnın Mars helikopteri Ingenuity 21inci uçuşunu tamamladı
BİLİM

NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity 21'inci uçuşunu tamamladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a gönderdiği helikopter "Ingenuity" 21'inci uçuşunu gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
NASAnın Mars helikopteri Ingenuity 21inci uçuşunu tamamladı
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Space News sitesinde yer alan habere göre, NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı 11 Mart’ta Ingenuity'nin gezegendeki 21'inci uçuşunu tamamladığını ve 129 saniyelik uçuş sırasında 370 metre yol katettiğini duyurdu.

NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance'ın yol alacağı arazide ön incelemelerde bulunması için kullanılan mini helikopterin uzaya gönderildiği 2021'den bu yana 4,6 kilometreden fazla yol aldığı kaydedildi.

NASA, mini helikopter Ingenuity'nin Mars uçuşuna ait yeni görüntü paylaştı
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NASA, mini helikopter Ingenuity'nin Mars uçuşuna ait yeni görüntü paylaştı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderdiği mini helikopter Ingenuity'nin uçuşuyla ilgili yeni görüntüler paylaştı.


Ingenuity'nin, ön keşifleri ile Perseverance'a zaman kazandırdığını aktaran bilim insanları, helikopterin çalışmasından ciddi oranda verim aldıklarını ifade etti.

Öte yandan yaklaşık 1 yıldır uzayda faaliyet gösteren mini helikopterin henüz arıza çıkarmadığı ve yeni gibi olduğu bildirildi.

NASA'nın Mars'a indirdiği mini helikopterden ilk fotoğraf geldi
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NASA'nın Mars'a indirdiği mini helikopterden ilk fotoğraf geldi

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat'ta Mars'a inmişti.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance'ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

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