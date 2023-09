Nefesler tutuldu: Teknofest İzmir’de 7 milyon TL ödül verilecek

TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk defa Ankara ve İzmir’de TEKNOFEST Yarışmalarına başvuru yapan takım üyelerinin projelerini girişime dönüştürmesi, girişime dönüşenlerin büyümesi ve bu sayede ülkemizin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla TEKNOFEST Girişim Yarışması düzenleniyor. TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında toplam 7 Milyon TL’den fazla ödül imkânı sunuluyor. Girişimcilik ekosistemine katkı sağlama hedefi doğrultusunda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ana yürütücülüğünde Aralık 2023’te İstanbul’da gerçekleşecek Take Off Girişim Zirvesinin ön etkinlikleri ise TEKNOFEST Ankara ve İzmir’de düzenleniyor. Take Off Girişim Zirvesi ön etkinliği birincileri toplamda 2.225.000 TL nakdi ödül kazanma ve Take Off Girişim Zirvesine katılma hakkı kazanacak. Ankara’da düzenlenen TEKNOFEST Girişim Yarışmasında 34 girişim 3 Milyon 750 Bin TL, Take Off Girişim Zirvesi ön etkinliğinde (Pre Take Off) 11 girişim 1 Milyon 275 Bin TL’lik ödülün sahibi oldu. İzmir etabında ise Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri, Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri, Turizm Teknolojileri ve Oyun, Engelsiz Yaşam Teknolojileri temalarında yüzlerce gencimiz Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesini daha da ileriye taşıma hedefi ile mücadele edecek.