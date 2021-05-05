Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji New Shepard bileti sanal müzayede ile satışta En yüksek teklifi veren uzaya gidecek
BİLİM

New Shepard bileti sanal müzayede ile satışta: En yüksek teklifi veren uzaya gidecek

Blue Origin, uzay turizmi roketi New Shepard biletinin müzayede ile satışa sunulduğunu ve en yüksek teklifi veren kişinin 20 Temmuz’da uzaya uçacak ilk ekibe katılabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
New Shepard bileti sanal müzayede ile satışta: En yüksek teklifi veren uzaya gidecek
Arşiv

Blue Origin, 29 Nisan’da uzay turizmi roketi New Shepard için bilet satışına başlayacağını ve detayların 5 Mayıs’ta belli olacağını duyurmuştu. Şirketin bugün yaptığı açıklamada, ilk astronot ekibini 20 Temmuz’da uzaya uçuracağını ve onlarla gidecek kişinin, müzayede ile satışa sunulan bilete en yüksek teklifi veren kişi olacağı belirtildi.

Müzayede ile ilgili ise şu bilgilere yer verildi:

“Müzayedenin 3 aşaması var. 5-19 Mayıs’ta kapalı çevrimiçi teklif verme, açık artırma web sitesinde gerçekleştirilecek. İstediğiniz miktarda teklif verebilirsiniz. 19 Mayıs’ta ise mühürsüz, çevrimiçi teklif verme gerçekleşecek. Teklifler görünür hale gelecek ve katılımcılar, açık artırmaya devam etmek için en yüksek teklifi aşmaya çalışacak. 12 Haziran’da ise çevrimiçi açık artırma ile gerçekleşip, sona erecek.”

  • Müzayededen elde edilen gelirin, Blue Origin'in kuruluşu olan Club for the Future'a bağışlanacağı bilgisini de paylaştı.

Uzay turizmi için rekor başvuru: 250 bin dolara 2 saatlik yolculuk
EKONOMİ
Uzay turizmi için rekor başvuru: 250 bin dolara 2 saatlik yolculuk

MSB 'Göktürk'ün gözünden Van Gölü'nü paylaştı
GÜNDEM
MSB 'Göktürk'ün gözünden Van Gölü'nü paylaştı
Abone Ol Google News
Yıldırım düştüaltı ev küle döndü

Yıldırım düştü
altı ev küle döndü

​Çıkan yangınlarda üç kişi de yaralandı.
İtirafçı albay 32 isim verdi

İtirafçı albay 32 isim verdi

NATO'daki Türk askerlerini fişlemiş.
VIP insan kaçakçılığı

VIP insan kaçakçılığı

Göçmenleri kaçıran şebekenin 'ameliyat kamuflajı' polise takıldı.
Mayıs sonu <br>ibadete açılacak

Mayıs sonu
ibadete açılacak

​81 yıllık mücadele ve azmin eseri.
İlacı karaborsadan alıyoruz

İlacı karaborsadan alıyoruz

​Yeni Şafak Hindistan'ı vuran salgının tanıklarıyla konuştu.
Kılıçdaroğlu Dersim’in diyetiymiş

Kılıçdaroğlu Dersim’in diyetiymiş

​Özgür Özel'in tarafları yatıştırmak için sarf ettiği sözler yeni bir kriz çıkaracak.

Normalleşmek bizim elimizde

Normalleşmek bizim elimizde

Tam kapanma döneminde bir hafta geride kaldı.

Avrupa'dan F-35'e alternatif

Avrupa'dan F-35'e alternatif

​Almanya, Fransa ve İspanya iş birliği.

Darbe zihniyeti genlerinde var

Darbe zihniyeti genlerinde var

​CHP'li Aykut Erdoğdu, yeni bir skandala imza attı.
En stratejik üs Metina’ya

En stratejik üs Metina’ya

​Üs, Irak'ın bilgisi dahilinde inşa edilecek.
CHP’de İnce istifaları sürüyor

CHP’de İnce istifaları sürüyor

​Memleket Hareketi partileşme çalışmalarına devam ediyor.
Anayasa zirvesi

Anayasa zirvesi

​Son şeklini Erdoğan ve Bahçeli verecek.
AK Parti'nin<br> taslağı 120 madde

AK Parti'nin
taslağı 120 madde

​“Anayasa Bilim Kurulu” çalışmalarını tamamladı.
Vaka sayısı tüm illerde azaldı

Vaka sayısı tüm illerde azaldı

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.