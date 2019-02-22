Teknoloji Nıkeın akıllı ayakkabıları güncelleme sonrası çöktü
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​Nıke’ın akıllı ayakkabıları güncelleme sonrası çöktü!

Nıke’ın akıllı ayakkabıları güncelleme sonrası çöktü

Nıke’ın ürettiği Adapt BB adındaki ayakkabılar, yayınlanan son güncelleme sonrası çöktü. Güncelleme ile birlikte ayakkabılar ile bağlantı kuramadıklarını belirten kullanıcılar, sorunu çözmek için telefonlarına hard reset atmaları gerekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adapt BB akıllı ayakkabılar da yaşanan sorun şimdilik iOS kullanıcılarında görülmüyor.
Adapt BB akıllı ayakkabılar da yaşanan sorun şimdilik iOS kullanıcılarında görülmüyor.

Dünyanın önde gelen ayakkabı üreticilerinden biri olan Nike’ın ürettiği akıllı ayakkabılar yayınlanan güncelleme sonrası çöktü. Adapt BB adındaki ayakkabılar Android kullanıcılarına büyük sorun çıkarıyor.

Nıke Adapt BB son güncellemeden sonra çöktü!

Nıke’ın bağcıkları kendiliğinden bağlayan ve telefonunuz ile bağlantı kurabilen ayakkabısı, yayınlanan son güncelleme ile birlikte bağlantı sorunu yaşamaya başladı. Telefon ile özelleştirilebilen ve kişisel kullanıma göre ayarlanabilen ayakkabılar, bağcıklarını sahibine en uygun şekilde kendi bağlıyor. Lakin yayınlanan son güncelleme ile birlikte kullanıcılar ayakkabıları ile bağlantı kuramıyor.

Android’e gelen güncelleme sonrası bir kullanıcı, Adapt BB akıllı ayakkabılarının ikisine birden bağlantı kuramadığını internette paylaşmış. Ayakkabıların birbiri ile eşleşmediğini, tekinin eşleştiğini ve diğer eşine bağlanmaya çalıştığında “Bu ayakkabı zaten eşleşti” mesajı vererek sonrasında bağlantının kesildiğini açıklamış. En son olarak ta ayakkabının sağ tekinin tamamen tepki vermeyi kesiğini belirtmiş.

Soruna bakıldığında genel olarak söz konusu sorunu sadece Android kullanıcılarının yaşadığı gözlemleniyor. Soruna ilişkin şimdilik iOS cephesinde herhangi bir sorun görünmüyor.

Ayakkabının üreticisi olan Nike’tan da soruna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Kullanıcıların yorumuna göre telefona hard reset atmak ayakkabılar da yaşanan sorunu çözüyor.

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