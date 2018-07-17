Teknoloji Nikondan duyguları algılayabilen fotoğraf makinesi
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​Nikon’dan duyguları algılayabilen fotoğraf makinesi!

Nikon’dan duyguları algılayabilen fotoğraf makinesi

Nikon'un kullanıcıların duygularını algılayan fotoğraf makinesi sensörü üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Parmak yardımıyla kişilerin fotoğraf çekimi esnasında yaşadığı duyguları ölçmek isteyen Nikon, duygu durumunuz hakkında bilgi vermeye hazırlanıyor. İşte ilerleyen zamanlarda Nikon fotoğraf makinelerinde görebileceğimiz duyguları algılayabilen sensör hakkındaki bilinenler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nikon D850
Nikon D850

Japon kamera devi Nikon, duyguları ölçebilen sensör üzerinde çalıştığını duyurdu. Fotoğraf çekimi esnasın kullanıcıların ruh halini parmak yardımıyla ölçecek olan bu sensör “normal”, “sevinçli”, “aşık”, “utangaç”, “sabırsız” “şaşırmış”, “kafası karışmış”, “kayıtsız”, “üzgün”, “öfkeli” ve “umutsuz” gibi bilgilendirmede bulunacak.

Peki, Nikon tarafından geliştirilen bu sensör duyguları nasıl ölçecek?

Nikon’un geliştireceği bu sensör parmak yardımıyla ölçüm yapacak. Kamera merceklerine ve makinenin ön-arka kısımlarına yerleştirilecek bu sensörler kullanıcının kalp atışı, kan akışı, tansiyon, terleme ve vücut ısısı durumlarını analiz edebilecek. Duruma göre sevinçli, normal, utangaç, sabırsız gibi bildirimlerde bulunacak.

İddialar göre Nikon'un duyguları algıyabilen sensörlerinin yer verildiği tasarım örneği.

Rakibi Canon'un parmak izi algıyalan kamera ve mercekler üzerinde çalıştığı bilinen bir gerçek. Bu yılın başında parmak izi okuyucu patenti aldığını duyuran Canon'a rakibi Nikon'dan böyle bir cevap geldiği düşünülüyor.

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