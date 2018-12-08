Nissan ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları

Nissan ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gerçekleşen Vergi Denetim Toplantısı'nda duyurduğu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1.6 litre hacminin altında kalan motorlu taşıtlara uygulanan ÖTV oranları 15 puan aşağı çekildi. Yapılan düzenleme ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi ve ÖTV matrahı 70 bin lirayı geçmeyen modellerin ÖTV oranı yüzden 45'ten yüzde 30'a düşürüldü.
NISSAN TÜM MODELLERİNİN FİYATLARINI GÜNCELLEDİ!
Japon otomotiv devi Nıssan, ÖTV ve KDV indirim kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından tüm araçlarının fiyatlarını güncelledi. Yüzde 35’lik bir ÖTV, KDV indirimi uygulayan Nıssan, tüm modellerinin indirimli fiyat listesini sitede yayınladı. Buna ek olarak otomotiv satışlarını arttırmak ve otomotiv piyasasını canlandırmayı hedefleyen japon otomotiv devi, ÖTV, KDV indirimine ek indirim kampanyalarına da imza attı.
İŞTE ÖTV VE KDV İNDİRİMLİ NİSSAN MODELLERİNİN YENİ FİYATLARI!
Yeni Nissan Micra
ÖTV indirimli fiyatı 70.870 TL
Yeni Nissan Juke
ÖTV indirimli fiyatı 102.770 TL
Yeni Nissan Pulsar
ÖTV indirimli fiyatı 74.750 TL
Yeni Nissan Qashqai
ÖTV indirimli fiyatı 121.500 TL
Yeni Nissan X-Trail
ÖTV indirimli fiyatı 188.000 TL
Yeni Nissan Navara
ÖTV indirimli fiyatı 107.950 TL