Teknoloji Nissan ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları
OTOMOBİL

Nissan araba fiyatları ne kadar? Nissan ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları!

Nissan ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları

Nissan ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi. ÖTV ve KDV indiriminin Resmi Gazete’de yayınlanması ile bilirlik tüm modellerinde indirim uygulayan Japon otomotiv devi, güncellediği listeyi yayınladı.

Yeni Şafak
Nıssan, indirimli fiyat listesini açıkladı.
Nıssan, indirimli fiyat listesini açıkladı.

Nissan ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gerçekleşen Vergi Denetim Toplantısı'nda duyurduğu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1.6 litre hacminin altında kalan motorlu taşıtlara uygulanan ÖTV oranları 15 puan aşağı çekildi. Yapılan düzenleme ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi ve ÖTV matrahı 70 bin lirayı geçmeyen modellerin ÖTV oranı yüzden 45'ten yüzde 30'a düşürüldü.

NISSAN TÜM MODELLERİNİN FİYATLARINI GÜNCELLEDİ!

Japon otomotiv devi Nıssan, ÖTV ve KDV indirim kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından tüm araçlarının fiyatlarını güncelledi. Yüzde 35’lik bir ÖTV, KDV indirimi uygulayan Nıssan, tüm modellerinin indirimli fiyat listesini sitede yayınladı. Buna ek olarak otomotiv satışlarını arttırmak ve otomotiv piyasasını canlandırmayı hedefleyen japon otomotiv devi, ÖTV, KDV indirimine ek indirim kampanyalarına da imza attı.

İŞTE ÖTV VE KDV İNDİRİMLİ NİSSAN MODELLERİNİN YENİ FİYATLARI!

Yeni Nissan Micra

ÖTV indirimli fiyatı 70.870 TL

Yeni Nissan Juke

ÖTV indirimli fiyatı 102.770 TL

Yeni Nissan Pulsar

ÖTV indirimli fiyatı 74.750 TL

Yeni Nissan Qashqai

ÖTV indirimli fiyatı 121.500 TL

Yeni Nissan X-Trail

ÖTV indirimli fiyatı 188.000 TL

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Yeni Nissan Navara

ÖTV indirimli fiyatı 107.950 TL

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