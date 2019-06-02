ODTÜ'den dünyaca ünlü Türk bilim insanlarına ödül

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle verilen ödüllerin sahipleri, Prof. Dr. Feryal Özel, Dr. Menzer Pehlivan ve Berkay Mollamustafaoğlu oldu.

Astrofizik alanında önemli çalışmaları olan ve aynı zamanda NASA Astrofizik Komitesi Başkanlığı yapan Prof. Dr. Feryal Özel'e ODTÜ Üstün Hizmet Ödülü, jeoteknik ve deprem mühendisliği konusunda Amerika'daki önde gelen isimlerden olan inşaat mühendisi Dr. Menzer Pehlivan ile teknoloji geliştirme-girişimcilik konularında kendini kanıtlayan Berkay Mollamustafaoğlu'na da ODTÜ Takdir Ödülü verildi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, 63 yılda eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında erişilen düzeyle liyakati merkeze koyan ve üniversite özerkliğine "titizlikle" sahip çıkan bir kurum olduklarını, dünya üniversiteleri arasında yer aldıklarını dile getirerek fakülte ve bölümlerin alanlarında en başarılı akademik kurumlar durumunda bulunduğunu anlattı.

Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülen NASA çalışanı Astrofizikçi Prof. Özel, törendeki konuşmasında, gönülden sevdiği bir konuda eğitim aldığı, bilimsel araştırma ve keşif yapmanın "büyük mutluluğunu" tattığı için "şanslı" olduğunu söyledi.

Lisede aldığı eğitimin sadece bilgi dağarcığına değil, kişiliğine ve düşünce biçimine de çok büyük etkisi olduğunu aktaran Özel, "Lütfen çocuklarımıza erken dönemde destek olalım. Kız ve erkek bütün çocuklarımızı sadece standart dallara değil, gerçekten sevdikleri ve ilgilendikleri alanlara yönlendirelim ve hayallerini destekleyelim." diye konuştu.

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Başarının sadece hayal etmekle olmadığını, çok fazla emek vermeyi ve yılmamayı gerektirdiğini vurgulayan Özel, "Kısa yola değil, emek verilen başarılara önem verirsek ileri gidebiliriz." ifadesini kullandı.

Özel, bilime olan istek arttıkça "çok daha güzel, daha aydınlık" günlerin olacağını belirterek, "Bütün çocuklara 'hadi doktor ol, mühendis ol' demeyelim. Ne olmak istiyorlarsa gerçekten yetenekleri ve hayalleri ve çabaları varsa biz destek olalım." dedi.

Takdir Ödülü'ne layık görülen inşaat mühendisi Dr. Pehlivan da yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Aktivist olmak da istedim moda tasarımcısı da. Fakat 99 depreminden sonra ülkemizin yaşadığı hem maddi hem manevi yıkımlara şahit olduktan sonra inşaat mühendisliğinin hem ülkemizdeki hem de dünya üzerindeki önemini anlama şansına erişerek inşaat mühendisi olmayı seçtim."

Pehlivan ile Takdir Ödülü alan bir diğer isim Mollamustafaoğlu ise ODTÜ'deki insanların kendisine ilgisinin başarılarında etkili olduğunu aktararak buradaki gençlerin de aynı etkiyi sağladığını ifade etti.

Törende ayrıca Yüksel Grup şirketine de üniversitenin derslik ihtiyacına yaptığı katkı nedeniyle Şükran Ödülü verildi.