Öğrenciler 1 saatlik şarj ile 150 kilometre giden elektrikli araba yaptı

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’den Elektrik-Elektronik ve Motorlu Araçlar Teknolojisi alanlarında toplam 30 öğrenci elektrikli araba yapım çalışmasına katıldı.

Erasmus KA2 Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projesi kapsamında Türkiye, Estonya, Litvanya ve Letonya’dan toplam 6 Mesleki Eğitim okulları eğitim materyalleri geliştirerek ders modülü olarak farklı stantlar yaptı. Bu amaçla Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’den Elektrik-Elektronik ve Motorlu Araçlar Teknolojisi alanlarında toplam 30 öğrenci elektrikli araba yapım çalışmasına katıldı.

Yaklaşık 3 ay süren çalışmalarda bir kısmı AB fonundan karşılanan elektrikli araba için ATV ve UTV araçlarının tekerleri, kamyon koltuğu, sanayiden alınan profil demirleri ve hurdaya ayrılan aküler kullanıldı. Yapılan çalışmalar sonunda 3 beygir gücünde, 30 kilometre hıza sabitlenen bir saatlik şarj ile 150 kilometre mesafe katedebilen eğitim aracı yapıldı.

Okulun, elektrikli araçlar konusunda oldukça tecrübeli olduğunun altını çizen proje öğretmenlerinden Elektrik Elektronik Bölüm Öğretmeni Mehmet Şahin, “Bu bizim 3. eğitim aracımız. Fosil yakıtların süreli ve kısıtlı ömrü olduğu için gelecek teknoloji tamamen elektronik araçlara dönmekte. Bu gün bildiğimiz bütün markaların elektrikli araç üretimi yapılmaktadır. Teknolojinin takibindeyiz" dedi.



Şahin öğrenciler tarafından yapılan elektrikli aracın özellikleri ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: