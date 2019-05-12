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Teknoloji Öğrenciler 1 saatlik şarj ile 150 kilometre giden elektrikli araba yaptı
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OTOMOBİL

Öğrenciler 1 saatlik şarj ile 150 kilometre giden elektrikli araba yaptı

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Erasmus KA2 Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projesi kapsamında, 3 beygir gücünde 30 kilometre hıza sahip, 1 saatlik şarj ile 150 kilometre gidebilen elektrikti araç yaptı.

Haber Merkezi IHA
Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’den Elektrik-Elektronik ve Motorlu Araçlar Teknolojisi alanlarında toplam 30 öğrenci elektrikli araba yapım çalışmasına katıldı.
Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’den Elektrik-Elektronik ve Motorlu Araçlar Teknolojisi alanlarında toplam 30 öğrenci elektrikli araba yapım çalışmasına katıldı.

Erasmus KA2 Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projesi kapsamında Türkiye, Estonya, Litvanya ve Letonya’dan toplam 6 Mesleki Eğitim okulları eğitim materyalleri geliştirerek ders modülü olarak farklı stantlar yaptı. Bu amaçla Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’den Elektrik-Elektronik ve Motorlu Araçlar Teknolojisi alanlarında toplam 30 öğrenci elektrikli araba yapım çalışmasına katıldı.

Yaklaşık 3 ay süren çalışmalarda bir kısmı AB fonundan karşılanan elektrikli araba için ATV ve UTV araçlarının tekerleri, kamyon koltuğu, sanayiden alınan profil demirleri ve hurdaya ayrılan aküler kullanıldı. Yapılan çalışmalar sonunda 3 beygir gücünde, 30 kilometre hıza sabitlenen bir saatlik şarj ile 150 kilometre mesafe katedebilen eğitim aracı yapıldı.

Okulun, elektrikli araçlar konusunda oldukça tecrübeli olduğunun altını çizen proje öğretmenlerinden Elektrik Elektronik Bölüm Öğretmeni Mehmet Şahin, “Bu bizim 3. eğitim aracımız. Fosil yakıtların süreli ve kısıtlı ömrü olduğu için gelecek teknoloji tamamen elektronik araçlara dönmekte. Bu gün bildiğimiz bütün markaların elektrikli araç üretimi yapılmaktadır. Teknolojinin takibindeyiz" dedi.


Şahin öğrenciler tarafından yapılan elektrikli aracın özellikleri ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

  • "Aracımızın kısıtlı bütçe ile yapıldığını, eğitim aracı olduğunu düşünerek çok fazla akü grubu ve büyük motor ve büyük gövde kullanmadık. Tamamen sembolik ve tamamen eğitim standı şeklinde düşündü. Yaklaşık 18 amperlik 6 tanede hücrenin seri bağlanmasıyla oluşan kurşun asit akülerimiz var. Bütçemiz uygun olsaydı bunları lityum polimer veya lityum fosfat aküler kullanarak gerçekleştirebilirdik. Motor gücü olarak 2-3 beygirlik motor yerine 50-100 beygirlik motor da takabilirdik. Elimizdeki kısıtlı imkanlarla ortaya çıkardığımız bir ürün bu. Dolayısıyla şu anki aracın teknik özellikleri 3 beygir gücünde bir motorumuz, 40-50 kilometre götürecek akü grubumuz bulunuyor. Eğitim aracı olduğu için hızı sınırlandırılmış durumda, 30 kilometre hıza sabitledik. Tehlikeli sınırlar arz etmiyor. Aracımız lityum akü grubu ile bir saatlik şarj ile 150 kilometre yol gidebiliyor."
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