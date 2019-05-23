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Teknoloji Öğrencilerden 4006 TÜBİTAK Fuarı
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BİLİM

Öğrencilerden 4006 TÜBİTAK Fuarı

Balıkesir Altıeylül Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Haber Merkezi IHA
Cumhuriyet Ortaokulunun Bilim Fuarında Matematik alanında 4, Türkçe alanında 2, Fen Bilimleri alanında 9, Bilişim Teknoloji alanında 2, Teknoloji ve Tasarım alanında 3 proje sergileniyor.
Cumhuriyet Ortaokulunun Bilim Fuarında Matematik alanında 4, Türkçe alanında 2, Fen Bilimleri alanında 9, Bilişim Teknoloji alanında 2, Teknoloji ve Tasarım alanında 3 proje sergileniyor.

Altıeylül Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışında idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhuriyet Ortaokulunun Bilim Fuarında Matematik alanında 4, Türkçe alanında 2, Fen Bilimleri alanında 9, Bilişim Teknoloji alanında 2, Teknoloji ve Tasarım alanında 3 olmak üzere toplam 20 projenin sergileniyor.

Bilim fuarında stantları tek tek ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Müdür Yıldız şunları söyledi:

  • “Altıeylül Cumhuriyet Ortaokulumuz tarafından 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarlarına kapsamında düzenlenen bu güzel etkinlikte sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. BENGİ Projesi ile en büyük hedefimiz; milli ve manevi değerlerine bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık, doğayı ve insanları seven, teknolojiyi en üst seviyelerde kullanabilen nesiller yetiştirebilmekti. Ektiğimiz tohumların filizlendiğini görmek bizler için bir mutluluk vesilesi. Her biri birbirinden değerli proje ve çalışmaları nedeniyle öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerini tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum”


Bilim Fuarının açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

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