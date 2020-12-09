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Teknoloji OPPO, ColorOS 11 yüklü ilk telefonlarını Türkiyeye getiriyor
MOBİL

OPPO, ColorOS 11 yüklü ilk telefonlarını Türkiye'ye getiriyor

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, ColorOS 11 yüklü olarak gelen Find X2 ve Reno4 Lite ile birlikte bu ay Türkiye pazarına açılıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
OPPO Find X2
OPPO Find X2

Apple, Samsung ve Huawei gibi büyük şirketler akıllı telefon, giyilebilir ürünler ve akıllı ev cihazları geliştirip 'ekosistem' oluşturmak için çaba sarf ediyor. Apple tamamen kendi mobil işletim sistemine odaklanıp ilerlerken Samsung Android ekosistemi dahilinde yeni ürünlerini piyasaya çıkarıyor. Huawei ise HarmonyOS olarak isimlendirilen kendi sistemini kurmaya çalışıyor. Bu şirketler arasına son olarak OPPO da dahil edilebilir.

ColorOS 11 ile birlikte çok daha fazla kişiselleştirme imkanı sunuluyor.

İlk modeller Find X2 ve Reno4 Lite

Çinli üretici OPPO, yakında tamamen kendi geliştirdiği ColorOS 11 ile birlikte Türkiye'de yeni ürünlerini satışa çıkarıyor. Bu modeller arasında Find X2 ve Reno4 Lite yer alıyor.

Geçen yıl Android 11 beta lansmanını Google ile birlikte gerçekleştiren şirket, bir yandan da ColorOS ile yeni bir kanal açmaya odaklanıyor. ColorOS aslında yine Android'i temel alan bir mobil işletim sistemi. Fakat kullanıcılara çok daha fazla özelleştirme imkanıyla birlikte yeni bir Android deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Bu özelleştirme seçeneklerinden kasıt ilk etapta duvar kağıdı, uygulama simgeleri, zil sesleri vs gibi görülebilir. Ancak önümüzdeki süreçte çok daha fazla kişiselleştirme imkanı olacak gibi görünüyor.

Relax 2.0 ile uyku düzeni takibi mümkün.

OPPO, ColorOS11 ile birlikte OPPORelax2.0 adını verdiği yeni bir özellik de getiriyor. Bu sayede kullanıcıların uyku düzeni anlık olarak takip ediliyor ve rahatlatıcı çeşitli içerikler sunuluyor.

Öte yandan ColorOS'un en önemli detaylarından biri de gizlilik. Sistemde varsayılan olarak kurulu gelen App Lock ya da Private System ile birlikte güvenlik üst seviyeye çıkarılıyor.

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