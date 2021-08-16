Oppo, görüntüleme teknolojisinde yenilik arayışına devam ediyor

Çinli teknoloji firması Oppo, yeni bir karar alarak görüntüleme teknolojisinde daha da yenilikçi bir yol izlemeyi amaçlıyor. Bu bağlamda Oppo, görüntüleme teknolojilerinde yeni çözümler geliştirmek üzere Hindistan Haydarabad şehrindeki Ar-Ge merkezinde kamera inovasyonu için özel bir laboratuvar kurduğunu duyurdu. Laboratuvarın kurulması, dünya genelinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için yerelleştirilmiş özellikler, yapay zeka teknolojisini kullanan kamera çözümleri ve görüntüleme yazılımları geliştirmeyi hedefleyen Oppo'nun, Hindistan'daki üssünü güçlendiren en yeni hamle olarak öne çıkıyor. Yapay zeka yeteneklerinden faydalanan OPPO, yapay zeka destekli yüz rekonstrüksiyon teknolojisi ve güzellik çözümleri uygulaması geliştirmek gibi inovatif çözümlerle kullanıcılara üst düzey videografi yenilikleri sunacak. Bu yenilikler, Hindistan'a ve dünyanın diğer ülkelerine göre özelleştirilmiş çözümler sağlamak üzere tasarlandı. Hindistan'daki ekip ayrıca Orta Doğu, Afrika, Güney Asya, Japonya ve Avrupa dahil olmak üzere diğer bölgeler ve ülkelerdeki yeniliklere de öncülük edecek. Laboratuvar ayrıca, video, fotoğraf ve Full Dimension Fusion (FDF) Portre Video Sistemi teknolojisi üzerine çözümler geliştirmek için de araştırmalar yapacak.

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