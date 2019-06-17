Oppo Reno 10X Zoom Türkiye'de satışa sunuldu

Oppo geçtiğimiz aylarda 10 kat yakınlaştırma teknolojisini tanıtmıştı. Bu özelliğin kullanıldığı ilk model olan Oppo Reno 10X Zoom, dünyayla birlikte ülkemizde de satışa sunuldu. Operatörler ve teknoloji marketlerin raflarında yerini alan Oppoe Reno 10X yılın en iyi kamerasına sahip cihazlar arasında.

Android 9 işletim sistemi üzerine kurulan ColorOS 6 arayüzü ile gelen telefon ilk bakışta çentiksiz ve çerçevesiz 6,6 inçlik AMOLED bir ekranıyla bizleri karşılıyor. Qualcomm’un Snapdragon 855 işlemcisini kullanan cihazın aynı zamanda 6 GB / 8 GB RAM seçenekleri ve 128 GB / 256 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor.

Kamera kısmında açılır kapanır bir ön kamera tercih eden Oppo, önde 16 MP f/2,0 bir kamerayı kullanırken arkada 48 MP f/1,7 + 13 MP f/3,0 + 8 MP f/2,2 kamera dizilimini kullanıyor.

Batarya olarak 4.065 mAh’lik bir batarya kullanmayı tercih eden Oppo, aynı zamanda ekrana gömülü parmak izi okuyucu, Bluetooth 5.0 ve 20W hızlı şarj gibi özelliklere de sahip.

Son olarak ‘Okyanus Yeşili’ ve ‘Karbon Siyah’ olmak üzere iki renk seçeneği bulunan Oppo Reno 10X Zoom, 7.999 TL’lik KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatıyla satışa çıktı.