Oppo, yeni CybeReal AR uygulamasıyla sanal dünya sürecini hızlandırıyor

Son yıllarda çıkardığı ürünlerle teknoloji dünyasında ilk 5 şirket arasına girmeyi başaran Çinli akıllı ürün markası Oppo, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik (AR) kombinasyonunu artırılmış gerçeklik teknolojisinin toplu olarak benimsenmesi için en uygun yol olarak görüyor. Geçtiğimiz yıl INNO DAY etkinliğinde, artırılmış gerçeklik uygulaması CybeReal AR'ı ilk kez tanıtan Oppo, yakın zamanda bu teknoloji ile ilgili önemli ilerlemeler kaydetmiş. Yapay zeka motorunu benimseyerek artırılmış gerçekliği bir üst seviyeye yükselten Oppo, bu deneyimi Çin'deki amiral mağazalarına getirdi.

Şu anda, Oppo Beijing Wukesong ve Guangzhou Zhengjia Plaza amiral mağazalarında ziyaretçiler, CybeReal'i kullanarak gökyüzünden ellerine inen 4 metre uzunluğundaki Find X3 Pro ile etkileşime girerek canlı fotoğraflardan oluşan bir duvarın yavaşça açılmasını sağlayabiliyor. Hans Zimmer'ın Find X3 Serisi için bestelediği 'Colorful Future' fon müziği arka planda çalarak ziyaretçilerin önünde duvar bir parşömen gibi yavaşça açılıyor.

REKLAM

Sürekli gelişen bir yapay zeka motoru tarafından desteklenen uygulama, büyük amiral mağazaların iç mekanlarını birkaç saat içinde 3D örneklere dönüştürebiliyor. Altta yatan yapay zeka platformu, saatte 12.000 taranmış görüntüyü işleyebiliyor. İç mekanlar tarandıktan sonra, uygulama kısa sürede hassas ve gerçek zamanlı 3D rekonstrüksiyonu destekliyor. Oppo'nun AR düzenleme aracıyla, çalışanlar daha da heyecan verici bir artırılmış gerçeklik ortamı yaşatmak için istedikleri zaman AR içerik malzemelerini düzenleyebiliyor.