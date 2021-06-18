Teknoloji Oppo, yeni kulaklığı Enco XiTürkiyede satışasundu
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Oppo, yeni kulaklığı Enco X'i Türkiye'de satışa sundu

Oppo, Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin ilk ürünü olan Enco X kablosuz kulaklık modelini Türkiye pazarında tüketicilerin beğenisine sundu. Yeni Oppo Enco X kablosuz kulaklıklar kullanıcılara üst düzey bir Hi-Fi deneyimi sunuyor

Abdulkadir Önder Yeni Şafak
Oppo, yeni kulaklığı Enco Xi Türkiyede satışa sundu
oppo enco x

Çinli teknoloji firması Oppo, gerçek kablosuz stereo özelliğine sahip Bluetooth destekli kablosuz kulaklığı Enco X'i Türkiye pazarında tüketicilerin beğenisine sundu. Yenilenmiş DBEE 3.0 ses sistemi ve LHDC kablosuz iletimle desteklenen Oppo Enco X kablosuz kulaklıklar müthiş bir Hi-Fi deneyimi sunuyor. Enco X, Oppo'nun Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin ilk ürünü olarak dikkat çekiyor.

İstediğiniz modda gürültü engelleme

Çift çekirdekli bir Bluetooth gürültü azaltma çipine sahip olan Enco X, hibrit aktif gürültü önleme özelliğiyle birlikte geliyor. Kullanıcılar kablosuz kulaklıkta dört farklı mod için ayarlama yapabiliyor. Enco X ile şarj kutusuyla 25 saat kutusuz 15 saat müzik dinlenebilir veya kutusuyla 15 saat kutusuz üç buçuk saat telefon görüşmesi yapabiliyor. Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli Oppo Enco X'in, Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 1.499 TL.

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