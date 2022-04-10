OPPO yüksek teknoloji yatırımlarını sürdürüyor: Türkiye pazarında büyümeye devam

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2021 yılı 4'üncü çeyrek sonuçlarına göre, ülkemizde geçen yıl 13,4 milyon cep telefonu satıldı. Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği (International Mobile Equipment Identity-IMEI) kayıt istatistiklerine göre; Türkiye pazarında Oppo geçen sene yaklaşık 1 milyon 415 bin satışla üçüncü sırada bulunuyor. Pazarın hareketliliği ve coğrafyasının stratejik önemi nedeniyle Türkiye’ye yüksek teknoloji yatırımları devam ediyor. Dünyanın en önemli teknoloji markalarından biri olan Oppo, 2021 yılında İstanbul’daki yeni fabrikasında üretim kapasitesini artırarak, uzun vadeli yatırımlarını güçlendirdi.

GLOBALDEKİ 10. FABRİKASI TÜRKİYE’DE

Şirket, Türkiye’ye yönelik doğrudan yatırımlar içinde yüksek teknolojili üretimi ile dikkat çekiyor.

10 bin 200 metrekarelik fabrikasında geleneksel montajlama yerine yüksek düzeyde otomasyona sahip bir Yüzey Montaj Teknolojisi (SMT) üretim hattını kullanıyor. Ülkemizdeki yatırımlarını uzun vadeli düşündüklerini açıklayan şirket, Çin, Hindistan, Güney Asya, Doğu Avrupa ve diğer bölgelerdeki fabrikalar dahil olmak üzere bugüne kadar on fabrika kurdu. Türkiye, Avrupa’da devam eden yolculuğunda bir başka önemli kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

UZUN SÜRELİ İŞ BİRLİKLERİ HEDEFLİYORUZ

Yeni şafak’a özel açıklamalarda bulunan OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Türkiye pazarında en yüksek büyüme hızına sahip ilk dört markadan biri olduklarını söyledi. Ülkemize daha fazla ürün getirmeye ve iş ortaklarıyla daha iyi ilişkiler kurmaya odaklandıklarını belirten Zhou, “Türkiye’de yerel operatörler, distribütörler, perakendeciler ve kullanıcılarımızla yeni ve uzun süreli ortaklıklar geliştirerek sürdürülebilir büyümeye devam etmek istiyoruz. 2022’de daha fazla yenilik sunmaya hazırız”değerlendirmesinde bulundu. Zhou’ya göre, 2021 OPPO için Türkiye pazarında güçlendiği, ürünlerini tüketicilerle buluşturduğu ve yerel yatırımlarını gerçekleştirdiği başarılı bir yıl oldu.

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PAZAR PAYIARTIYOR

Bölgede ve dünyada en iyi üç küresel akıllı cihaz markası arasına girmeyi hedeflediklerini belirten Zhou, “Ayrıca OPPO’nun üçüncü parti araştırmalarına göre, Türkiye’de yüzde 92 marka bilinirliğine ulaşması, Türk kullanıcılarının markamızı kolayca tanıyıp kabul ettiğini gösteren bir diğer başarı. Bu kabulün pazar payı sonucunu da doğrudan etkilediğini söyleyebiliriz. Türkiye’de pazar rakamlarının ötesinde, bir ‘lovemark’ olmaya daha çok odaklanıyoruz” ifadesini kullandı.

HER KESİME YÖNELİK TEKNOLOJİ

OPPO olarak son teknoloji ürün ve yatırımlara devam edeceklerini belirten Zhou şunları söyledi: “Bizim öncelikli amacımız kullanıcılarımızın ürettiğimiz mobil ürünlerle en iyi deneyimi yaşamalarını sağlamak. Geliştirdiğimiz akıllı telefonlar ve akıllı ürünler hem fiyat hem de performans olarak her segmente ulaşabiliyor. Dolayısıyla Türkiye pazarında herkese hitap edebiliyor, geliştirdiğimiz teknolojilerden faydalanmalarını sağlayabiliyoruz.”

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