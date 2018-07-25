Teknoloji Orta seviyeye taze kan Xiaomi Mi A2in ilgi çekici 5 özelliği
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Orta seviyeye taze kan: Xiaomi Mi A2'in ilgi çekici 5 özelliği

Xiaomi Mi A2, Google ile gerçekleştirilen Android One işbirliğinin son üyelerinden biri. Yeni telefon, Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti; 8 çekirdekli işlemci, çift arka kamera ve dayanıklı yapısı sayesinde sınıfındaki birçok farklı modelin önüne geçiyor. İşte kısa süre önce tanıtılan Mi A2'nin ilgi çekici 5 özelliği!

Haber Merkezi Yeni Şafak
Xiaomi Mi A2
Xiaomi Mi A2

Özellikle son birkaç yılda attığı adımlarla Çinli akıllı telefonüreticileri arasında kendini gösteren Xiaomi, Mi A serisine iki yeni modeli dahil etti. Mi A2 ve Mi A2 Lite olarak isimlendirilen bu iki ürün, doğrudan fiyat / performans kategorisinde çok önemli bir alana oturuyor.

1- İşbirliği: Android One

Geçen sene duyurulan Xiaomi Mi A1'de olduğu gibi bu yılki Mi A2'de de Google ile Android One işbirliği sunuluyor. Dolayısıyla heyecan verici özelliklerin başında Android One geldiği rahatlıkla söylenebilir. Bu ailedeki modeller bilindiği üzere güncellemeleri hızlı bir şekilde aldığı gibi yeniliklerden de öncelikli olarak faydalanıyor.

2- Yonga seti: Snapdragon 660

Xiaomi, son bir yılda Qualcomm Snapdragon 660 yonga setli birçok farklı akıllı telefonu piyasaya çıkardı. Orta seviyede önemli bir boşluğu dolduran bu yonganın kullanıldığı Xiaomi Mi A2'nin en önemli özelliği ise global pazarda birçok farklı ülkede satışa çıkarılacak ilk model olması.

Snapdragon 660, 4 x 4 yapısındaki 8 çekirdekli Kryo 260çekirdeklerine sahip. Buna ek olarak 14 nm üretim mimarisiyle geliştirilen çekirdeklerden 4'ü 1.8 GHz'de görev yaparken diğer 4'ü ise 2.2 GHz'e kadar çıkabiliyor.

Öte yandan grafik işlem birimi tarafında Adreno 512 yer alırken, telefonda 6 GB'a kadar RAM ve 128 GB'a kadar depolama birimisunuluyor.

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