Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Ortaokul öğrencileri rüzgar türbininden elektrik üretti
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
BİLİM

Ortaokul öğrencileri rüzgar türbininden elektrik üretti

Şırnak'ın İdil ilçesinin Oyalı köyündeki Mevlana Ortaokulu öğrencileri, elektrik kesintisine karşı atık malzemelerle rüzgar türbini projesini hayata geçirerek elektrik üretti.

Haber Merkezi AA
İdil'e 26 kilometre uzaklıktaki Oyalı köyündeki Mevlana Ortaokulu'nda okuyan 13 öğrenci sıkça yaşanan elektrik kesintisine çözüm bulmak amacıyla proje geliştirdi.
İdil'e 26 kilometre uzaklıktaki Oyalı köyündeki Mevlana Ortaokulu'nda okuyan 13 öğrenci sıkça yaşanan elektrik kesintisine çözüm bulmak amacıyla proje geliştirdi.

Şırnak'ın İdil ilçesinin Oyalı köyündeki öğrenciler, elektrik kesintisine karşı rüzgar türbininden elektrik üretti.

İdil'e 26 kilometre uzaklıktaki Oyalı köyündeki Mevlana Ortaokulu'nda okuyan 13 öğrenci sıkça yaşanan elektrik kesintisine çözüm bulmak amacıyla proje geliştirdi.

Öğrencilerin projeyi sundukları matematik öğretmeni Hacı Bayram Ünalan'ın desteğiyle okulda atıl durumdaki bilgisayar, güç kaynağı, boru, enjektör gibi malzemeler kullanılarak rüzgar türbini hazırlandı.

TÜBİTAK'ın da sunduğu finans desteğiyle hazırlanan ve okulun bahçesine kurulan rüzgar türbini ile bir saatte 4 tasarruf ampulünü aydınlatacak 250 volt enerji sağlandı.

Ayrıca depreme dayanıklı evin yanı sıra elektrik ve sıvı basıncı ile çalışan kepçe projesi de hazırlayan öğrencilerin amacı ilerde mühendis olmak.

150 volt gücündeki elektronik cihazları çalıştırıyor

Ünalan, yaptığı açıklamada, görevinin yanı sıra öğrencilerin elektrik üretimi ile ilgili projelerine de destek sunduğunu söyledi.

Köyde sık sık elektrik kesintisi yaşandığını, bu amaçla bu projenin hazırlandığını dile getiren Ünalan, cesaretle proje hazırlayan öğrencileri tebrik etti.

Ünalan, "Rüzgar türbini projesinde okulumuzda çalışmayan yazıcılar, plastik borular, hurdalardan yararlandık. Güzel bir proje ortaya koyduk. Ürettiğimiz elektrik 4 tasarruf ampulünü başarılı şekilde aydınlatıyor, 2 dizüstü bilgisayarını, 150 volt gücündeki elektronik cihazları çalıştırıyor." dedi.

REKLAM

Her evin çatısına bir rüzgar türbini kurarak elektrik ihtiyacını ucuz bir maliyetle çözmeyi amaçladıklarını anlatan Ünalan, öğrencilerin ayrıca depreme dayanaklı ev ile elektrik ve sıvı basıncı ile çalışan kepçe projesi de hazırladıklarını aktardı.

Ünalan, "Depreme dayanıklı ev projemizde can ve mal kayıplarını azaltmayı amaçladık. Ülkemizde çok yaygın kullanılan bir teknoloji değil. Bunu çocuklarımıza şimdiden aşılayarak geleceğin inşaat mühendislerini, mimarlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Mühendis olmak istiyorum

Öğrencilerden Beşir Demir atık malzemelerden 3 proje uyguladıklarını, öğretmenleri sayesinde güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi. Köyün elektrik sorununu çözmek için bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini anlatan Demir, "İnşallah köyün elektrik sorununu çözeceğiz. İlerde mühendis olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Medine Ay da, farklı projeleri hayata geçirdiklerini, bunda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.
Beşiktaştaki terörsaldırısı davasında karar

Beşiktaş'taki terör
saldırısı davasında karar

​İstanbul'daki terör saldırısında 47 kişi şehit olmuştu.
Makam araçlarıelektrikli olsun

Makam araçları
elektrikli olsun

Belediye Başkanlarına 'düşük emisyon' çağrısı.
1, 2, 3 fondip deyip şerbetli zehri içirmiş

1, 2, 3 fondip deyip şerbetli zehri içirmiş

​Siyanür ile ailesini zehirleyen gencin tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı.
Kundaklanan<br>cami için kenetlendiler

Kundaklanan
cami için kenetlendiler

ABD'deki Diyanet Camisi saldırganlar tarafından yakılmıştı.
Tüm engeller kalksın

Tüm engeller kalksın

​ABD'nin çelik kararına Türkiye'den ilk açıklama.
Eğitim<br>sistemi değişiyor

Eğitim
sistemi değişiyor

Bakanlık yeni modelin uygulanacağı tarihi açıkladı.
19 ile uyarı yapıldı

19 ile uyarı yapıldı

Öğleden sonra kuvvetli sağanak ve dolu bekleniyor.

Biletler tükendi

Biletler tükendi

Bayram tatili için 10 bin ek sefer düzenlenecek.

15 yıl sonra ilk

15 yıl sonra ilk

Haberi duyan ​Keban Barajı'nın kıyısına koştu.

Salyangoz<br>zehri dehşeti

Salyangoz
zehri dehşeti

​İstanbul'daki olayda bir köpek telef oldu, 2 köpeğin tedavisi sürüyor.
Zammı beğenmedi<br>tazminatından oldu

Zammı beğenmedi
tazminatından oldu

Yargıtay, farklı maaş verilebileceğine hükmetti.
İdeal şehir: Medînetüzzehrâ

İdeal şehir: Medînetüzzehrâ

Cebelülarûs dağının eteklerinde kurulan ilim ve sanat merkezi.
En değerlisi <br>belli oldu

En değerlisi
belli oldu

​Türkiye'nin marka değeri en yüksek kulübü değişti.
Yılın sadece<br>1 ayı yapıyorlar

Yılın sadece
1 ayı yapıyorlar

​Ege'nin 'Ramazan hediyesi' raflarda yerini aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.