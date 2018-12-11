Teknoloji Nissan ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları
OTOMOBİL

Nissan araba fiyatları ne kadar? Nissan ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları!

Nissan ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları

Nissan ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi. ÖTV ve KDV indiriminin Resmi Gazete’de yayınlanması ile bilirlik tüm modellerinde indirim uygulayan Japon otomotiv devi, güncellediği listeyi yayınladı.

Yeni Şafak
Nıssan, indirimli fiyat listesini açıkladı.
Nıssan, indirimli fiyat listesini açıkladı.

Nissan ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gerçekleşen Vergi Denetim Toplantısı'nda duyurduğu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1.6 litre hacminin altında kalan motorlu taşıtlara uygulanan ÖTV oranları 15 puan aşağı çekildi. Yapılan düzenleme ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi ve ÖTV matrahı 70 bin lirayı geçmeyen modellerin ÖTV oranı yüzden 45'ten yüzde 30'a düşürüldü.

NISSAN TÜM MODELLERİNİN FİYATLARINI GÜNCELLEDİ!

Japon otomotiv devi Nıssan, ÖTV ve KDV indirim kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından tüm araçlarının fiyatlarını güncelledi. Yüzde 35’lik bir ÖTV, KDV indirimi uygulayan Nıssan, tüm modellerinin indirimli fiyat listesini sitede yayınladı. Buna ek olarak otomotiv satışlarını arttırmak ve otomotiv piyasasını canlandırmayı hedefleyen japon otomotiv devi, ÖTV, KDV indirimine ek indirim kampanyalarına da imza attı.

İŞTE ÖTV VE KDV İNDİRİMLİ NİSSAN MODELLERİNİN YENİ FİYATLARI!

Yeni Nissan Micra

ÖTV indirimli fiyatı 70.870 TL

Yeni Nissan Juke

ÖTV indirimli fiyatı 102.770 TL

Yeni Nissan Pulsar

ÖTV indirimli fiyatı 74.750 TL

Yeni Nissan Qashqai

ÖTV indirimli fiyatı 121.500 TL

Yeni Nissan X-Trail

ÖTV indirimli fiyatı 188.000 TL

REKLAM

Yeni Nissan Navara

ÖTV indirimli fiyatı 107.950 TL

Opel ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları
TEKNOLOJİ
Opel ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları

Hyundai ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları
TEKNOLOJİ
Hyundai ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları

Honda indirimli fiyatlarını açıkladı
TEKNOLOJİ
Honda indirimli fiyatlarını açıkladı

Toyota ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları
TEKNOLOJİ
Toyota ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları

Peugeot ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları
TEKNOLOJİ
Peugeot ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları

ÖTV indirimi başladı: Otomobilde satışlar artacak
EKONOMİ
ÖTV indirimi başladı: Otomobilde satışlar artacak

ÖTV indirimli Renault sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları
TEKNOLOJİ
ÖTV indirimli Renault sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları

ÖTV indirimli Dacia sıfır ve sahibinden güncel ikinci el araç fiyatları
TEKNOLOJİ
ÖTV indirimli Dacia sıfır ve sahibinden güncel ikinci el araç fiyatları

ÖTV indirimli Ford sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları
TEKNOLOJİ
ÖTV indirimli Ford sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları

ÖTV indirimli Fiat sıfır ve sahibinden ikinci el araç fiyatları
TEKNOLOJİ
ÖTV indirimli Fiat sıfır ve sahibinden ikinci el araç fiyatları

Volkswagen ÖTV ve KDV indirimli fiyatlarını açıkladı
EKONOMİ
Volkswagen ÖTV ve KDV indirimli fiyatlarını açıkladı

/**/
Kritik görüşme yarın

Kritik görüşme yarın

​Erdoğan ile Bahçeli saat 16.00'da bir araya gelecek.
Rize Valisi: Saldırının sebebi tayin

Rize Valisi: Saldırının sebebi tayin

Emniyet Müdürü'ne silahlı saldırının detayları belli oldu.
Emlak Bankiçin tarih verdi

Emlak Bankiçin tarih verdi

​Bakan Albayrak, yeniden yapılandırmanın başladığını açıkladı.
Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

Makamında silahlı saldırıya uğrayan Altuğ Verdi kurtarılamadı.
Kritik tarih belli oldu

Kritik tarih belli oldu

İngiltere hükümeti Brexit'i oylamak için toplanacak.
ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM, 18 Kasım'da yapılan sınavın sonuçlarını duyurdu.
Cezası onandı

Cezası onandı

3 kişinin ölümüne neden olan Serbes 13 yıl 4 ay hapis yatacak.
İbrahim Çağlar anıldı

İbrahim Çağlar anıldı

​Geçen yıl vefat eden Çağlar'ın mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Sır gibi saklıyordu

Sır gibi saklıyordu

Putin'in senelerdir gizlediği belge ortaya çıktı.

Vizesiz seyahat için çalışıyoruz

Vizesiz seyahat için çalışıyoruz

Çavuşoğlu: Vatandaşlarımız vizesiz seyahati hak ediyor.
Bu manzarayı artık görmeyeceğiz

Bu manzarayı artık görmeyeceğiz

İklim değişti, İstanbul kışları az yağışlı geçecek.
Sudan ucuz deyimi tarih oldu

Sudan ucuz deyimi tarih oldu

9,5 TL yapılan tavan fiyatına kimse uymuyor.
Trump bildiğiniz gibi

Trump bildiğiniz gibi

​Maçı başlatmak için yaptığı hareket olay oldu.
Yunan istedigöndereceğiz

Yunan istedigöndereceğiz

​Van'da üretilen Dolusavar'a ilgi artıyor.
Yoğunbakımdan çıktı

Yoğunbakımdan çıktı

​Arkadaşları, ADA robotu ziyarete etli ekmekle geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.