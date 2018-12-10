ÖTV indirimli ​Renault sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları!

​Renault ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi.

Renault ÖTV ve KDV indirimi ile birlikte tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gerçekleşen Vergi Denetim Toplantısı'nda duyurduğu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1.6 litre hacminin altında kalan motorlu taşıtlara uygulanan ÖTV oranları 15 puan aşağı çekildi. Yapılan düzenleme ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi ve ÖTV matrahı 70 bin lirayı geçmeyen modellerin ÖTV oranı yüzden 45'ten yüzde 30'a düşürüldü.

RENAULT TÜM MODELLERİNİN FİYATLARINI GÜNCELLEDİ!

Türkiye’nin en çok satan otomotiv markalarının başında gelen Renault ÖTV ve KDV indirim kararının Resmi Gazete’de yayınlanması ile bilirlikte tüm fiyat listesini yeniden güncelledi. Yeli üretim logosu ile üretim yapan firma, ÖTV ve KDV indirimlerini tüm araçlarına yansıttı. Bunun haricinde otomotiv pazarını canlandırmak için 45.000 TL’ye kadar ek indirim kampanyası başlatan otomotiv devi, düzenlediği kampanya ile birlikte araç sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsata tanıyacak.

İŞTE ÖTV VE KDV İNDİRİMLİ SIFIR VE İKİNCİ EL RENAULT MODELLERİNİN YENİ FİYATLARI!

ÖTV ve KDV indirimlerini Renault, anında fiyat listesine yansıttı ve yeni indirimli fiyat listesini resmi sitesinde yayınladı. Bununla birlikte indirimler sıfır otomobil fiyatlarının haricinde ikinci el araç fiyatlarının da aşağıya gelmesine neden oldu. İşte ÖTV ve KDV indirimli sıfır ve ikinci el Renault modellerinin yeni fiyatları…

Yeni Renault Clio

ÖTV indirimli fiyatı 73.600 TL

REKLAM

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 39 bin ila 86 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Renault Captur

ÖTV indirimli fiyatı 87.050 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 55 bin ila 130 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Renault Megane

ÖTV indirimli fiyatı 81.700 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 18 bin ila 225 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Renault Symbol

ÖTV indirimli fiyatı 64.200 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 25 bin ila 85 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Renault Kadjar

ÖTV indirimli fiyatı 116.250 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 85 bin ila 170 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yeni Renault Koleos

ÖTV indirimli fiyatı 176.522 TL

ÖTV indirimli ikinci el fiyatları ise 60 bin ila 210 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

TEKNOLOJİ Opel ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları

TEKNOLOJİ Hyundai ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları

TEKNOLOJİ Honda indirimli fiyatlarını açıkladı

TEKNOLOJİ Toyota ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları

TEKNOLOJİ Peugeot ÖTV indirimli sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları

TEKNOLOJİ Nissan ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları

TEKNOLOJİ ÖTV indirimli Dacia sıfır ve sahibinden güncel ikinci el araç fiyatları

TEKNOLOJİ ÖTV indirimli Ford sıfır ve sahibinden ikinci el güncel araç fiyatları