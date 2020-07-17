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Panasonic Türkiye, koronavirüs 'Güvenli Üretim Belgesi' aldı

Panasonic Türkiye, TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı. Türkiye'de bu belgeye sahip olan kuruluşlar arasında yer alan Panasonic Türkiye, aynı zamanda elektrik anahtarı ve priz sektöründe TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi verilen ilk şirket olmayı başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Panasonic belgeyi aldı.
Panasonic belgeyi aldı.

Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) belirlediği enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzunda belirlenen şartları eksiksiz bir şekilde yerine getiren Panasonic Life Solutions Türkiye, TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı. Panasonic Life Solutions Türkiye İcra Kurulu Üyesi Mutlu Kutlu yaptığı açıklamada, “Salgının ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ederek, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için tesislerimizde birçok tedbiri hayata geçirmiş bulunuyoruz.

  • T.C. Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda aldığımız bu önlemler kapsamında, hijyen tedbirlerinden çalışma alanlarının sosyal mesafeye uygun şekilde düzenlenmesine, yemek salonundan servis araçlarına kadar birçok alanda salgına karşı tedbir alarak uygunluk sağlamak için yoğun çalışmalar gerçekleştirdik.

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Herkes kendisine düşeni yerine getirmeli

  • Aldığımız bu önlemlerin salgına karşı doğru davranışlarla daha da etkili hale gelmesini sağlamak içinse çalışanlarımıza yönelik birçok kurum içi iletişim uygulamasına imza attık. Bu süreçteki temel önceliğimiz; salgın süreci ile mücadele ederken her bireyin başta “maske, mesafe ve hijyen” olmak üzere, kendisine düşen sorumluluğu yerine getirmesinin önemini sürekli pekiştirmek oldu.

Panasonic Life Solutions Türkiye olarak, bizler de bir taraftan üretim sorumluluğumuzu yerine getirirken, diğer taraftan salgına karşı önlemler noktasında ideal koşulların sağlanması için yoğun çaba sarf etmekteyiz. İnsanlığın bu zorlu sürecin üstesinden gelmesi ve sağlıklı, güzel günlere yeniden kavuşmamız dilekleriyle Güvenli Üretim Belgelendirme sürecini hayata geçiren TSE yetkililerine ve emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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