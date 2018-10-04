Teknoloji Peugeot da dizele veda ediyor
OTOMOBİL

Peugeot da dizele veda ediyor

Tüketicilerin dizel motorlara olan ilgisinin azalması Peugeot’u da etkiledi. Dizel motorların geleceğini belirsiz olarak nitelendiren Fransız devi, hibrit araçlara ağırlık vereceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Peugeot, 2019 yılına kadar tüm modellerinde elektrikli motor seçeneği sunacak.
Peugeot, 2019 yılına kadar tüm modellerinde elektrikli motor seçeneği sunacak.

Avrupa’nın en çok satan otomobil markalarından Peugeot, dizel motorlu araçların üretimine ara vereceğini açıkladı. Tüketicilerin hibrit ve benzin motorlara ilgisinin arttığını söyleyen Fransız devi, AR-GE harcamalarını hibrit araçlar için kullanacağını söyledi.

“Dizelin geleceği şu an belirsiz”

2018 Paris Otomobil Fuarı’nda konuşan Peugeot Ürün Direktörü Laurent Blanchet,

  • “Dizel teknolojisini daha fazla geliştirmemeye karar verdik. Dizelin geleceği şu an belirsiz. Neler olacağını görmek istiyoruz. Dizelin pazardan silinip silinmeyeceğini görmek zorundayız” dedi.

PSA Group bünyesinde bulunan Peugeot dışında Citreon, DS Automobiles ve Opel markaları da plug-in hibrid motorlu araç üretimine ağırlık verecek.

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