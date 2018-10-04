Peugeot da dizele veda ediyor Tüketicilerin dizel motorlara olan ilgisinin azalması Peugeot’u da etkiledi. Dizel motorların geleceğini belirsiz olarak nitelendiren Fransız devi, hibrit araçlara ağırlık vereceğini açıkladı.

Haber Merkezi 04 Ekim 2018, 11:05 Son Güncelleme: 04 Ekim 2018, 11:05 Yeni Şafak