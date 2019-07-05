Teknoloji PlayStation Classicin fiyatı yine düştü
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PlayStation Classic'in fiyatı yine düştü

Efsane cihazı PlayStation 1'i yeniden tasarlayarak PlayStation Classic'i hayranlarının beğenisine sunan Japon teknoloji devi Sony, cihazın fiyatında yeniden indirime gitti. 100 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulan PlayStation Classic önce 40 dolara şimdi de 25 dolara indirildi.

Haber Merkezi DHA
Sony'nin günümüz teknolojisi ile yeniden tasarladığı Playstation classic
Sony'nin günümüz teknolojisi ile yeniden tasarladığı Playstation classic

Sony'nin PlayStation 1'in tasarımına sahip minik oyun konsolu PlayStation Classic'in fiyatı, satışa sunulduğu günden bu yana sürekli düşüyor.

100 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini alan PlayStation Classic, satışların beklenenin altında olmasından dolayı önce 40 dolara, Temmuz ayı başında ise 25 dolara kadar indirildi.

PlayStation Classic, içinde yüklü 20 oyunla birlikte geliyor. PlayStation'ın ilk sürümünde büyük ilgi gören bu oyunları oynamak için herhangi oyun diskine ihtiyaç duyulmuyor.

3 Aralık'ta piyasaya sürülen PlayStation Classic oyun seçimleri, emülasyon problemleri, kalitesiz oyun kolları gibi birçok nedenden dolayı oyunseverler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

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