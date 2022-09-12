Teknoloji Politik çatışma uzaya taşındı Rusyadan ABDye kritik uyarı
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Politik çatışma uzaya taşındı: Rusya'dan ABD'ye kritik uyarı

Rusya, Amerikan uydusunun yörüngede kısmen parçalanarak Dünya'yı çevreleyen diğer uzay araçlarını tehlikeye attığını söyledi.

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Politik çatışma uzaya taşındı: Rusyadan ABDye kritik uyarı
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Son yıllarda, uzayda bulunan enkazlar oldukça büyük bir sorun haline gelmeye başladı.

Günümüzde uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu kullanılamaz halde. Ayrıca bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor.

Üstelik önümüzdeki yıllarda, geniş kapsama alanı elde etmek ve düşük gecikmeli telekomünikasyon ve izleme hizmetleri sunmak üzere bu uyduların sayısı giderek artacak.

Rusya'dan ABD'ye uyarı

Rus bilim insanları, bir Amerikan uydusunun yörüngede kısmen parçalanarak Dünya'yı çevreleyen diğer uzay araçlarını tehlikeye attığını söyledi.

Rusya'ya göre söz konusu araç, uydu hizmetleri şirketi Intelsat tarafından işletilen ABD yer sabit iletişim uydusu Galaxy 11.

Bilim insanları, teleskopların Galaxy 11'den ayrılan ve şimdi yörüngedeki diğer uydular için potansiyel bir tehdit oluşturan birkaç küçük boyutlu parçayı takip ettiğini söyledi.

Bilim insanları, uzay aracının parçalanmasının kesin nedenlerinin şu anda bilinmediğini, ancak bunun ısı yalıtımının, güneş panellerinin veya diğer ekipmanlarının eskimesinin bir sonucu olabileceğini öne sürdü.

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